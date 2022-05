Die Grundlagen des Spiels

Physikalische Aspekte

Damit die rechnerischen Aspekte beim Roulette möglichst den entscheidenden Aspekt für das Ergebnis eines Wurfes spielen, muss der Roulettetisch möglichst gut funktionieren. Einige wissenschaftliche Veröffentlichungen haben sich damit beschäftigt auszurechnen, wie man das Ergebnis eines Wurfes in den Roulettekessel berechnen kann. Dabei muss gelten, dass der Tisch vollkommen eben ist, denn sonst gibt es immer eine leicht Kraftkomponenten, die beim Weg der Kugel im Kessel in eine Richtung weißt. So wird es zu einer ungleichen Ergebnisverteilung kommen und solche ungleichen Ergebnisverteilungen werden auch von professionellen Spielern gesucht, wenn Sie sich die Listen anschauen, die Ergebnisse von Spielen in sogenannten Permanenzen sichern.



Heutzutage sind Tische in den meisten Spielhäusern so gut ausbalanciert, dass Sie auf praktische Sicht hin keine vorhersagbaren Ergebnisse produzieren. Neben diesen Fragen der Ausbalancierung des Tisches kommt natürlich auf das Problem der Manipulation. Ein guter Tisch sollte fern von jeden mechanischen Manipulationsmethoden gehalten werden. Eine Eisenkugel kann zum Beispiel durch Magnetfelder beeinflusst werden.



Spielerische Aspekte

Wenn Sie im Internet Roulette spielen, dann müssen Sie in Betracht ziehen, dass nicht alle Spiele gleichwertig sind. Viele Roulettespiele im Internet sind nicht mit echten tischen verbunden. Sie sind stattdessen einfach Zufallszahlgeneratoren, deren Ergebnisse auch so gewichtet sein können, dass ein anderer Erwartungswert erzielt werden kann als der, den man in anderen Fällen zu erwarten hätte. Es ist also wichtig, dass man in jedem Falle in Spiel wählt, welches wirklich mit einem Roulettetisch arbeitet. Das bedeutet im Internet sollte man sicher immer dafür entscheiden, an einem sogenannten Live-Roulette tisch zu spielen. Wenn man nicht online spielt, sondern in einem echten Kasino, dann muss der Tisch natürlich die richtigen Dimensionen haben. Schließlich will man keine Probleme haben seine Einsätze zu tätigen und außerdem will man nicht den Fehler begehen an einem Tisch zu spielen der einen zu großen Umfang hat, so dass man nicht schnell genug seinen Einsatz tätigen kann. Ein Gleichgewicht muss hier gefunden werden.



Für ein gutes Spiel braucht man auch den richtigen Einsatz. Es gibt Tische mit höheren Einsätzen, bei denen man einen niedrigen Mindesteinsatz hat. Andere Tische haben Limits, die vielleicht einigen zu niedrig sind.



Fazit

Ein guter Tisch sollte perfekt ausbalanciert sein und vollkommen zufällige Ergebnisse erzeugen. Das ist praktisch zwar nicht möglich man kann aber nahe genug an so einen Tisch herankommen, um diese Zufälligkeit in der Praxis zu realisieren. Viel Spaß beim Spiel und viel Glück! (19.05.2022/ac/a/m)









