Die Entwicklung des Bitcoin Kurses bis 2014

Im Jahre 2011 stieg der Preis erstmals über 1 US-Dollar. Der Höchstwert für dieses Jahr war 21,50 US-Dollar im Juni, danach fiel der Kurs wieder und im Jahr 2012 erreichte Bitcoin gerade mal 16,41 US-Dollar. Bitcoin startete mit einem Preis von 13 Dollar ins Jahr 2013 und erlebte anschließend erstmals einen richtigen Höhenflug. Im November brachte es der Kurs auf knapp 1.130 US-Dollar und damit auf sein bisheriges Allzeithoch. Was darauf folgte, war der erste große Crash von Bitcoin. Im Laufe des ausgehenden Jahres sank der Preis auf 314 US-Dollar.



Die Jahre 2015 bis zum Krypto-Winter 2018

Es dauerte eine Weile, bis sich Bitcoin von der langen Talfahrt nach der großen Rallye erholen konnte. Das Jahr 2015 war ein, auf die Kurse bezogen, eher ereignisloses Jahr. Lange Zeit dümpelte der Preis von Bitcoin bei unter 250 US-Dollar, erst gen Ende des Jahres nahm der Kurs die 400-Dollar-Marke in Angriff und überschritt sie im späten Dezember. 2016 setzte sich der Aufwärtstrend konsequent fort, am Ende des Jahres lag der Kurs bei 971 US-Dollar.



Die 1.000-US-Dollar-Marke knackte Bitcoin im Februar 2017. Im Juni stieg der Kurs erstmals über 3.000 US-Dollar. Nach einigen Rückschlägen notierte der Kurs im August bei 4.700 US-Dollar, im Oktober bei über 6.000 US-Dollar und im November bei knapp 7.400 US-Dollar. Kurzzeitig brach der Kurs ein, das war jedoch nur der Startschuss für die große Rallye von 2017. Im Laufe des späten Novembers und des Dezembers stieg der Bitcoin Kurs auf bisher unbekannte Höhen, bis er am 17. Dezember sein bisheriges Allzeithoch von 19.783 US-Dollar erreichte. Dieser regelrechte Boom im Jahr 2017 wurde aufgrund des Massenhaften Zustroms an neuen Investoren angefacht, denn immer mehr Privatpersonen wollten in Bitcoin investieren. Bitcoin Börsen gab es im Jahr 2017 genug, sodass es sogar mit wenigen Schritten möglich war, Bitcoins mit PayPal zu kaufen.



Anschließend ging es mit den Preisen rauf und runter. Bis in den Februar hinein blieb es turbulent, doch es zeichnete sich ab, dass Bitcoin von einem starken Abwärtssog ergriffen wurde. Es kam zum Crash. Im Februar sank der Kurs auf bis zu 6.800 US-Dollar. Nach einer Erholung des Kurses im März setzte der Kryptowinter ein. Im Oktober notierte der Kurs bei 6.330 US-Dollar, im Dezember 2018 fiel er auf 3.200 US-Dollar.



2019 bis heute

Mit knapp 4.000 US-Dollar startete Bitcoin ins neue Jahr 2019. Im April setzte Frühlingsstimmung ein, als der Kurs auf über 5.000 US-Dollar stieg. Die positive Entwicklung setzte sich weiter fort, im Mai notierte ein BTC bei über 8.300 US-Dollar und im Juni bei über 11.000 US-Dollar. Winterlich wurde es wieder im Dezember, als der Kurs auf 7.100 US-Dollar fiel. Im Februar holte der Kurs wieder auf, er stieg auf 10.300 US-Dollar. Dann traf die Corona-Krise die Märkte, auch der Bitcoin Kurs blieb nicht verschont. Die Kryptowährung fiel im März auf 5.000 US-Dollar, konnte sich in den nachfolgenden Tagen aber etwas erholen und auf über 6.000 US-Dollar steigen. (17.04.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bitcoin gibt es schon seit mehr als zehn Jahren. Anfangs noch kaum beachtet, entwickelte sich das digitale Gold zu einer begehrten Handelsware. In diesen mehr als zehn Jahren ging es ganz schön rauf und runter mit dem Kurs. Doch wer sich die Historie von Bitcoins Preis anschaut, der wird erkennen, dass es sich um eine Erfolgsgeschichte handelt.In den ersten Monaten und Jahren, als es noch keine Krypto-Börsen gab, ließ sich der Bitcoin Kurs nur schwer bestimmen. Wenn Bitcoins damals gehandelt wurden, dann zumeist zwischen den Nutzern auf Internetforen. Zu diesen Zeiten sind kaum Daten vorhanden. Der Preis eines Bitcoin befand sich in den ersten beiden Jahren in einem Bereich, den man als vernachlässigbar beschreiben könnte. Die erste bekannte Bitcoin Transaktion für Fiatgeld fand im Mai 2010 statt. Der Programmierer Laszlo Hanyecz sandte einem anderen Nutzer seine Bitcoin, damit der ihm zwei Pizzen bestellte. Dafür zahlte er 10.000 BTC.