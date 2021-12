Und was seien nun die Gründe für die deutlich bessere Entwicklung von BMW, Tesla und Toyota:



- Tesla: Unternehmen mit starkem Wachstum, Sicherheit des Absatzes, hohe Flexibilität beim Chip-Einsatz, bestens vernetzt in der Tech-Industrie



- BMW: hervorragend organisiertes Unternehmen, besserer Umgang mit Zulieferern



- Toyota: gut organisiertes Unternehmen, Logistik-Konzept für 6-monatige Überbrückungszeiträume infolge des Tsunamis 2011, Nähe zu Chip-Produzenten



Ernüchternd sei einmal mehr die Tatsache, dass sich selbst die Experten der Konzerne bei der Chip-Planung völlig verkalkuliert hätten! Auch in 2022 werde der Chip-Mangel noch nicht ausgestanden sein, wenngleich einige Unternehmen bereits leichte Entwarnung signalisiert hätten. Angesichts der Tatsache, dass neue Fertigungskapazitäten möglicherweise erst 2023 die Produktion aufnehmen würden, könnte sich die Mangelwirtschaft bis ins übernächste Jahr erstrecken. Beunruhigen dürfte darüber hinaus die Frage nach dem nächsten Teile-Engpass der Auto-Industrie. Und dafür gebe es mit Blick auf das Hochfahren der Elektromobilität und das Auslaufen des Verbrennungsmotors einen klaren Kandidaten: Die Batterie!



Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bewertet den Automobilsektor weiterhin mit dem Rating "neutral". (Ausgabe vom 29.12.2021) (30.12.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Corona, Chip-Mangel, Lieferketten-Unterbrechungen, eklatante Fehleinschätzungen bei der Chip-Bestellung: Wer sind denn nun die Verlierer der Automobil-Industrie infolge der Verwerfungen der letzten fast zwei Jahre, und wer kommt recht gut durch die Krise, fragt sich Frank Schwope, Analyst der Nord LB.Tendenziell zu den Verlierern der letzten Monate würden sicherlich die Zulieferer gehören, die massiv unter dem Teile-Mangel leiden würden, aber auch enormen Druck der Auto-Hersteller zu verkraften hätten. So hätten sowohl HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2), als auch Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015) und Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) "Gewinnwarnungen" veröffentlichen müssen, während BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) seine Gewinn-Prognose Ende September sogar angehoben habe.Es gebe unter den von der Nord LB beobachteten Auto-Herstellern drei Unternehmen, die den Chip-Mangel relativ gut bewältigt hätten. Während Toyota (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) und BMW voraussichtlich nur 2,9% bzw. 1,5% des Absatzvolumens des Vor-Corona-Jahres 2019 in 2021 verlieren würden, sollte der Newcomer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) sattes Wachstum in Höhe von 145% ausweisen. Ähnlich würden sich Umsatz und EBIT der Amerikaner entwickeln. Für ein Unternehmen, das sicher sein konnte, seine wachsende Elektroauto-Produktion an den Kunden zu bringen, war die Chip-Kalkulation wohl auch deutlich einfacher als für die alteingesessenen Auto-Konzerne, so der Analyst der Nord LB.