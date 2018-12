Damit sei jedoch noch nicht die Frage beantwortet, warum Low-Volatility-Fonds hauptsächlich in den Portfolios von defensiven Anlegern landen würden. In der Tat würden Investments in Niedrigrisiko-Strategien eher risikoscheue Anleger anlocken, doch aus Sicht von Jyske Cpital würden Low-Vola-Fonds auch für risikoaffine Investoren Chancen eröffnen - vor allem zur Diversifikation. Denn breit gestreute Portfolios würden nicht nur die Krisenresistenz verbessern, sondern würden ebenso langfristige Erträge über den reinen Kapitalerhalt hinaus ermöglichen.



Niedrigrisiko-Anomalie



Die Investmentstrategie von Jyske Capital fuße auf der so genannten "Niedrigrisiko-Anomalie". Dieser Faktor sei über viele Jahre hinweg beobachtet und analysiert worden und habe - auch in unterschiedlichen Marktumfeldern - empirisch nachgewiesen werden können. Kurz gesagt habe sich bestätigt, dass Aktien mit geringer Volatilität über lange Sicht einen besseren Ertrag erwirtschaften würden als Aktien mit hoher Volatilität. Damit stehe diese Anomalie nicht nur im Gegensatz zu weit verbreiteten Anleger-Grundsätzen, sondern widerlege diese auch. Bei einem langfristigen Investment-Horizont würden Anleger nicht durch risikoreiche Investments, sondern durch eine lange Haltedauer profitieren.



Benchmark-unabhängig



Viele Aktienfonds würden in Anlehnung an eine Benchmark gemanagt. Das heiße Entscheidungen über Aktieninvestments würden in der Regel Benchmark-gesteuert getroffen, wobei typischerweise der Fokus auf einem ausgeglichenen Rendite-Risiko-Verhältnis liege. Dagegen richte Jyske Capital den Blick auf die absolute Rendite bei geringem Risiko und ziehe daher Qualitätsaktien mit möglichst geringer Volatilität vor. Beim Benchmark-unabhängigen Investmentansatz von Jyske Capital stehe ausschließlich die Performance der von Jyske Capital bevorzugten Niedrigrisiko-Aktien im Vordergrund. So könne Jyske Capital in aussichtsreiche Einzeltitel investieren, ohne von möglichen Wahrnehmungsverzerrungen abgelenkt zu werden, die aus einer Benchmark resultieren könnten.



"Nichtberücksichtigung" - ein wesentlicher Bestandteil der Low-Vola-Strategie

Ein Grundsatz der Investmentphilosophie der Jysek Capital sehe die Nichtberücksichtigung der Aktien mit der höchsten Volatilität vor. Von daher lege Jysek Capial seinen Fokus auf Titel aus dem Quintil des Aktienmarkts, das die niedrigste Volatilität aufweise. Des Weiteren selektiere Jyske Capital Aktien mit der geringsten Liquidität aus, denn Voraussetzung für ein Aktieninvestment sei für Jysek Capital ein täglicher Umsatz von mehr als sieben Millionen Euro. Auf dieser Grundlage greife Jyske Capital auf ein aus circa 1.200 Aktien bestehendes Anlageuniversum zu. Dadurch sei gewährleistet, dass sich auch über lange Zeiträume hinweg stets interessante Einzeltitel finden würden, die für Low-Volatility-Investments in Frage kämen und den Investmentgrundsätzen von Jysek Capital entsprechen würden. (12.12.2018/ac/a/m)





Silkeborg (www.aktiencheck.de) - Ein Volatilitätsindex ist ein Indikator für schwankende Kurse, so die Analysten von Jyske Capital.Er messe die implizite Volatilität eines Börsenindex, also dessen erwartete Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Der Volatilitätsindex der deutschen Börse heiße VDAX-NEW und gebe in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für den DAX zu erwarten sei. Im Verlauf dieses Jahres hätten die Schwankungen bereits zwischen 13 und 40 Punkten betragen. In diesem Umfeld sei der Ansatz von Low-Volatility-Strategien besonders gut zum Tragen gekommen.Aber nicht nur in Krisenzeiten würden "Low-Vola-Strategien" überdurchschnittlich gute Renditen versprechen. Auch langfristig betrachtet seien die Renditen von Low-Vola-Fonds mindestens so hoch wie diejenigen des Aktienmarktes - und das bei geringerem Risiko. Mit anderen Worten: Auf lange Sicht würden Aktien mit niedrigem Risiko und geringer Schwankung erwiesenermaßen höhere Renditen erwirtschaften. Was also sei das "Geheimrezept" für den Erfolg von Low-Volatility-Strategien?Ein Erklärungsansatz für die positive Langzeit-Performance von Low-Vola-Aktien finde sich in deren Qualität. Hinter diesen Einzeltiteln stünden häufig Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen. Diese seien in Zeiten geringen Wirtschaftswachstums oder in fallenden Märkten widerstandsfähiger und würden weniger an Kurswert verlieren. Aus diesem Grund setze Jyske Capital in seiner Strategie auf Qualitätsaktien, die über eine starke Marktposition verfügen würden und deren Verschuldungsgrad niedriger sei, als der Durchschnitt des globalen Aktienmarktes (MSCI AC World).