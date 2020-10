Fünf Einschätzungen zur US-Wahl:



1. Die Staatsausgaben würden unter einer Präsidentschaft von Biden wahrscheinlich steigen. Insbesondere die anstehenden Infrastruktur- und Umweltreformen würden höhere Steuern erfordern.



2. Bidens Steuerkonzept sehe vor, in den kommenden zehn Jahren zusätzlich vier Billionen US-Dollar an Steuereinnahmen zu generieren. Gelingen solle dies primär durch eine Erhöhung der Körperschaftssteuersätze, die Abschaffung der Obergrenze für Sozialversicherungssteuern sowie der Umwandlung von Kapitalgewinn- und Dividendensteuern in gewöhnliche Einkommen für wohlhabendere Bürger.



3. Die Bundesausgaben würden wahrscheinlich auch unter einer zweiten Trump-Periode steigen. Daher würden die Experten unabhängig vom Wahlergebnis eine Rezession im Jahr 2021 für unwahrscheinlich halten.



4. Ungeachtet des Wahlergebnisses sei der Vorsitzende der FED, Jerome Powell, entschlossen, die Zinssätze langfristig bei null Prozent zu belassen.



5. Je nach Szenario würden die Experten unterschiedliche Gewinner und Verlierer an den Aktienmärkte sehen. Von einer blauen Welle dürften Unternehmen aus dem Bereich der alternativen Energien wie Wind- und Solarkraft sowie infrastrukturnahe Unternehmen profitieren. Im Gegensatz dazu würden Fluggesellschaften, Luft- und Raumfahrt und die meisten Unternehmen des Gesundheitswesens - insbesondere die Pharmaindustrie - profitieren, sollte Trump Präsident bleiben. (21.10.2020/ac/a/m)





Chicago (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte befinden sich derzeit in einem Spannungsfeld, so Bob C. Doll, Chief Equity Strategist bei Nuveen.Auf der einen Seite stehe die Hoffnung einer konjunkturellen Erholung, auf der anderen Anzeichen, dass sich die Covid-19-Pandemie verschlimmere und der wirtschaftliche Aufschwung an Fahrt verliere. Aktuell verlangsame sich das Tempo der Erholung deutlich. Der Politik würden Optionen zur Stimulierung des Wachstums ausgehen. Zudem würden sich die Zinssätze bereits auf historischen Tiefstständen befinden. In den Vereinigten Staaten stünden zudem politische Differenzen einem neuen Konjunkturpaket im Weg, wobei die Experten erwarten würden, dass sich dies nach den Wahlen ändern werde.Von da ab würden die Experten erwarten, dass sich die Konjunktur zwar verbessere, allerdings ungleichmäßig, angesichts steigender Infektionszahlen. Politische Maßnahmen von beispiellosem Ausmaß hätten die Wirtschaft gestützt und Preise für Risikoaktiva in die Höhe getrieben. Eine sich selbst tragende Aufwärtsbewegung hätten aber auch sie nicht herbeiführen können. Für ein solides Wirtschaftswachstum würden wahrscheinlich erfolgreiche und breit angelegte Impfstoffe und Medikamente erforderlich sein.Gegenwärtig scheine der Aktienaufschwung eine Konsolidierungsphase erreicht zu haben. Angesichts relativ hohen Bewertungen, würden die Unternehmensgewinne zukünftig zunehmend die Kursveränderungen beeinflussen. Die Experten würden davon ausgehen, dass sowohl der Druck auf die Aktienmärkte als auch die Volatilität anhalte. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Aktienkurse einen anhaltenden Aufwärtstrend verzeichnen würden, wenn mehr Gewissheit über medizinische Durchbrüche und das Umfeld nach der US-Wahl herrsche.