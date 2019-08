TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

34,50 CAD -3,50% (31.07.2019, 22:19)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (01.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.Die nahezu deckungsgleichen Hochs der letzten vier 6-Monats-Kerzen bei rund 23 USD habe die Aktie von Wheaton Precious Metalls jüngst überwinden können. Gleichzeitig sei damit der auf Monatsbasis ausgeprägte "Hammer" bestätigt und der langfristige Baissetrend seit April 2011 (akt. bei 22,55 USD) endgültig zu den Akten gelegt worden. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde durch den MACD und den Aroon reduziert. Beide Trendfolger hätten zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert. In der Summe sei die charttechnische Ausgangslage also günstig, um die horizontalen Barrieren bei rund 30 EUR ins Visier nu nehmen. Die dortige Widerstandszone fungiere gleichzeitig als Nackenzone der möglichen langfristigen unteren Umkehr der letzten sechs Jahre und bilde deshalb die nächste Schlüsselzone. Schließlich würde ein erfolgreicher Befreiungsschlag perspektivisch sogar das Rekordhoch vom April 2011(47,60 USD) wieder ins Blickfeld rücken. Als Stop-Loss auf der Unterseite biete sich der o. g. ehemalige Abwärtstrend an, denn der Rückfall in den beschriebenen Trend würde die aktuelle Steilvorlage negieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:24,06 EUR -1,35% (31.07.2019, 17:35)NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:26,12 USD -3,94% (31.07.2019, 22:02)