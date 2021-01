Weiterhin gilt: Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Nach der Kursexplosion im vergangenen Jahr gebe die Westwing-Aktie 2021 weiter Gas. DER AKTIONÄR sei nicht überrascht, denn die Analysten würden mit einem deutlichen Umsatzplus im laufenden Geschäftsjahr rechnen. Corona habe dazu geführt, dass die Akzeptanz für den Online-Möbelhandel zunehmend steige.2020 sei die Westwing-Aktie eine absolute Kursrakete gewesen. Von Anfang Januar bis Ende Dezember habe das Papier um 830 Prozent zugelegt.Die Performance passe zur Marktentwicklung. Laut Statista wachse das Segment E-Commerce für Möbel & Haushaltswaren in Deutschland jährlich um knapp 500 Mio. Euro. Für 2021 würden die Analysten dort einen Gesamtumsatz von rund 7,3 Mrd. Euro erwarten.Westwing profitiere überproportional von der Entwicklung, die durch den Lockdown befeuert werde. In Q3/2020 habe die Firma einen Umsatz von 99 Mio. Euro erreicht, was ein Plus von 66 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 bedeute.Für das Gesamtgeschäftsjahr 2021 würden die Analysten Erlöse von 479 Mio. Euro erwarten. 2020 habe sich der Umsatz auf 430 Mio. Euro belaufen.Und auch das EBTIDA-Multiple für 2021 spreche für die Münchner: Es liege mit 28 deutlich unter dem Wert des Mitbewerbers Home24 von 37.Wer der Westwing-Empfehlung von DER AKTIONÄR (Ausgabe 32/20) gefolgt sei, liege 154 Prozent im Plus.