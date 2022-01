Börsenplätze Westwing-Aktie:



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2020 EUR 433 Mio. Umsatz. Mit seinem "Shoppable Magazine" inspiriert Westwing seine treuen "Home Enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 79 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (20.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Die Westwing-Aktie sei wie viele Corona-Gewinner in den letzten Monaten stark abverkauft worden. Der Kurs habe sich seit seinem Hoch Mitte 2021 mehr als halbiert. Am Donnerstagabend habe der Online-Möbelhändler nun die ersten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert und die seien gar nicht mal so schlecht gewesen.Westwing habe seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21% auf 522 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz im DACH-Segment sei um 22% auf 297 Mio. Euro gestiegen und im Internationalen Segment sei ein Anstieg um 19% auf 226 Mio. Euro verzeichnet worden. Die Anzahl der aktiven Kunden habe am Ende des Geschäftsjahres bei 1,7 Mio. gelegen - 11% mehr als 2020 und 80% mehr als 2019. Das durchschnittliche Bruttowarenvolumen (GMV) pro aktivem Kunden sei auf 343 Euro von zuvor 328 Euro gestiegen.Die vorläufige bereinigte EBITDA-Marge habe trotz "signifikanter Herausforderungen in der Lieferkette" bei 7,5 bis 8% gelegen. Laut Mitteilung liege dies im Rahmen des Analysenkonsens. Westwing gehe davon aus, dass die Beeinträchtigungen in der Lieferkette noch bis mindestens in der ersten Jahreshälfte 2022 anhalten würden. Zudem hätten laut Mitteilung Investitionen in die Westwing Collection kurzfristig zu einer geringeren Rentabilität geführt.Sollte Westwing am Freitag die eingeläutete Erholung fortsetzen, könne man eine kleine Position riskieren. Ein Stopp unterhalb des jüngsten Tiefs sichere ab, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link