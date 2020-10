Börsenplätze Westwing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

27,24 EUR +1,40% (21.10.2020, 12:54)



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

27,30 EUR -1,09% (21.10.2020, 12:51)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (21.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Corona-Jahr 2020 würden E-Commerce und die Verschönerung des trauten Heimes wie nie boomen. Der AKTIONÄR Hot Stock der Woche (Ausgabe 32/2020) habe zum Wochenbeginn nach überraschend starken Zahlen weitere 20 Prozent zugelegt. Vor einem Monat habe Westwing-Finanzvorstand Sebastian Säuberlich bereit dargelegt, dass die Umsatzzahlen weiter auf einem außergewöhnlich hohen Niveau lägen, und von einer "strukturellen Veränderung" gesprochen, von der man "langfristig profitieren" wolle.Diese Woche dann der Prognoseknaller per Ad-hoc: In Anbetracht eines "sehr starken Starts in das vierte Quartal 2020", hebe die Internetfirma die Prognose für das Geschäftsjahr an. Westwing erwarte nun einen Umsatz zwischen 415 und 440 Millionen Euro, was einem Wachstum von 55 bis 65 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 entspreche. Und es werde noch besser: Die bereinigte EBITDA-Marge werde nun zwischen neun und elf Prozent erwartet (zuvor: sechs bis acht Prozent).Säuberlich habe bereits durchblicken lassen, dass nach 2020 auch für 2021 die Zeichen auf Wachstums stünden. Die durch COVID-19 resultierende Zunahme des Wachstums sei eine enorme Chance für Westwing, da es den Übergang von Offline hin zu Onlinekanälen beschleunige. Man habe Investitionen in Marketing, Technologie, Logistik erhöht, um die Grundlage für ein "erfolgreiches 2021" zu schaffen. Insbesondere die Lagerkapazitäten würden selektiv ausgebaut, auch weil das Unternehmen mit einer potenziell erhöhten Nachfrage in Q4 rechne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link