Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (12.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Möbelhändler Westwing wolle bis spätestens 2025 die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz schaffen. Zudem strebe das Unternehmen bis 2024/2025 ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro an, habe Westwing am Mittwoch auf einem Kapitalmarkttag in München mitgeteilt.Ferner habe das SDAX -Unternehmen sein langfristiges Ziel einer Marge gemessen am bereinigten EBITDA auf 15 Prozent erhöht. Zudem sei der Start in das laufende Jahr erfolgreich gewesen. Mit 138 Millionen Euro habe der Umsatz im ersten Quartal mehr als doppelt so hoch wie noch im Vorjahresquartal gelegen. Nach einem operativen Verlust habe das Unternehmen nun ein bereinigtes EBITDA von 20 Millionen Euro vorweisen können. Der freie Barmittelzufluss habe auf 14 Millionen Euro betragen. Im Vorjahr sei der Wert noch negativ gewesen.Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr habe der Vorstand bestätigt. Demnach solle der Umsatz um 18 bis 27 Prozent auf 510 Millionen Euro bis 550 Millionen Euro steigen. Beim bereinigten operativen Ergebnis werde ein Wert zwischen 42 und 55 Millionen Euro erwartet.Die Aktie von Westwing reagiere mit einem Plus knapp zwei Prozent auf 42,80 Euro. Damit bleibe das Papier auf Tuchfühlung zu dem erst im April bei 48,60 Euro markierten Allzeithoch. "Der Aktionär" habe die Aktie von Westwing im Juli vergangenen Jahres bei 13,85 Euro zum Kauf empfohlen. Damit habe sich die Aktie mittlerweile mehr als verdreifacht.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Westwing-Aktie. (Analyse vom 12.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)