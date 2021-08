Börsenplätze Western Digital-Aktie:



Kurzprofil Western Digital:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (25.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timom Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Western Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) unter die Lupe.Die Western Digital-Aktie sei am Mittwoch im späten New Yorker Handel wegen Spekulationen über eine Fusion mit einem japanischen Wettbewerber nach oben gesprungen. Zuvor nur knapp im Plus liegend, sei sie zwei Stunden vor US-Handelsschluss plötzlich um 10% und mehr nach oben geschossen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge befinde sich der Speicherhersteller in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Verschmelzung mit dem japanischen Konzern Kioxia Holdings.Laut dem Bericht hätten die schon länger geführten Verhandlungen in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen. Mitte September sei eine Einigung möglich, habe es geheißen. Der Deal, bei dem Western Digital für den früher zum Toshiba-Konglomerat gehörenden Konkurrenten mit eigenen Aktien zahlen könnte, solle etwa 20 Mrd. USD schwer sein und könnte die Ordnung in der globalen Chip- und Speicherindustrie weiter aufwirbeln. Für einen Abschluss gebe es allerdings keine Garantie, so der Bericht. Auch der bereits angedachte Börsengang von Kioxia könne weiter verfolgt werden.Die mögliche Fusion habe die Western Digital-Aktie heute angeknipst. Auch aus charttechnischer Sicht sei der Wert ansprechend. Könne der Titel nun das Aufwärtsmomtum beibehalten und dabei nachhaltig über dem Abwärtskanals bei 65,70 USD springen, sei eine mittelfristige Trendwende recht wahrscheinlich. Im Fokus stünde dann das Mehrjahreshoch bei 78,19 USD, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link