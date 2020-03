NASDAQ-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

47,40 EUR -13,39% (09.03.2020, 21:00)



Tradegate-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

45,50 EUR +10,87% (10.03.2020, 11:59)



ISIN Western Digital-Aktie:

US9581021055



WKN Western Digital-Aktie:

863060



NASDAQ Ticker-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



Kurzprofil Western Digital:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (10.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Western Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) unter die Lupe.Trotz herber Kursverluste durch den jüngsten Coronavirus-Crash müsse Western Digital seine Aussichten für 2020 nicht korrigieren. Dennoch gehöre das Papier des Festplattenherstellers mit einem Minus von 13% zu den großen Verlierern des schwarzen Montags. Eine Kurserholung sei nun mehr als wahrscheinlich.Die Aktien der DRAM-Spezialisten hätten genauso wie andere Halbleiter- und Tech-Aktien unter der von COVID-19 ausgelösten Kurspanik gelitten. Diese Volatilität werde auch vorerst weitergehen. Fundamental biete gerade Western Digital solide Zahlen, um nach der Krise zu einem Rebound anzusetzen. Investierte Anleger sollten Gewinne laufen lassen. Interessierte am Seitenrand sollten wegen der unklaren Coronavirus-Folgen auf den Tech-Sektor noch etwas abwarten, bis sich der Rebound charttechnisch bestätige, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)