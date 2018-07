Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Westag & Getalit-Stammaktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Westag & Getalit-Stammaktie:

31,20 EUR 0,00% (26.07.2018, 13:30)



ISIN Westag & Getalit-Stammaktie:

DE0007775207



WKN Westag & Getalit-Stammaktie:

777520



Ticker-Symbol Westag & Getalit-Stammaktie:

WUG



Kurzprofil Westag & Getalit AG:



Die Westag & Getalit AG (ISIN: DE0007775207, WKN: 777520, Ticker-Symbol: WUG) mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück ist ein führender Hersteller hochwertiger Holzwerkstofferzeugnisse für den Hoch- und Innenausbau. Das traditionsreiche Unternehmen, dessen Ursprünge bis in das Jahr 1901 zurückreichen, agiert seit 1960 unter seiner heutigen Firmierung.



Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Herstellung hochwertiger Oberflächen auf Holzwerkstoffen durch Beschichtungen und andere Bearbeitungen. Das breite Produktportfolio erstreckt sich von Betonschalungsplatten über Türen und Zargen bis hin zu Arbeitsplatten und Fensterbänken. Die beiden Produktionsstandorte von Westag & Getalit liegen in Rheda-Wiedenbrück und Wadersloh, wo insgesamt ca. 1.300 Mitarbeiter beschäftigt werden. Im Jahr 2017 konnte in 48 Ländern ein Gesamtumsatz i.H.v. etwa 234 Mio. Euro erzielt werden. (26.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Westag & Getalit-Aktienanalyse von Analyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Hersteller von Holzwerk- und Kunststofferzeugnissen Westag & Getalit AG (ISIN: DE0007775207, WKN: 777520, Ticker-Symbol: WUG) weiterhin zu verkaufen.Westag & Getalit habe gestern erste Kennzahlen für das 1. Halbjahr 2018 veröffentlicht, die in Bezug auf den Umsatz den Analystenerwartungen entsprochen hätten, auf Ergebnisebene jedoch hinter den Analystenprognosen zurückblieben seien. Aufgrund der verhaltenen operativen Performance der ersten sechs Monate habe das Unternehmen zudem seine Gesamtjahresziele revidiert.Im 1. Halbjahr 2018 habe Westag & Getalit einen Umsatz in Höhe von 118,1 Mio. Euro (MONe: 118,0 Mio. Euro) erzielt und damit marginal über dem Vorjahreswert gelegen. Wachstumstreiber sei erneut das Auslandsgeschäft gewesen, das mit 29,5 Mio. Euro (+11,3%) weiterhin dynamische Wachstumsraten verzeichnet habe. Während das Inlandsgeschäft in Q1 noch auf Vorjahresniveau verharrt habe, seien die Erlöse in Q2 um knapp 6% auf 42,1 Mio. Euro gesunken. Als Folge dieser Entwicklung habe sich die Exportquote auf 25,0% erhöht (Vorjahr: 22,5%).Auf Segmentebene habe die Sparte Oberflächen/Elemente mit 52,6 Mio. Euro nach sechs Monaten einen Zuwachs in Höhe von knapp 5% aufgewiesen, während Türen/Zargen einen Umsatz von 62,6 Mio. Euro erzielt habe und damit rund 2% hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben sei.Vor diesem Hintergrund habe Westag & Getalit die Ergebnisziele für das Gesamtjahr revidiert. Trotz des unverändert avisierten leichten Umsatzanstiegs gehe das Unternehmen nun von einem gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Ergebnis aus (zuvor: überproportionale Ergebnisverbesserung). Der Analyst passe seine Ergebnisprognosen deshalb nach unten an.Trotz der anhaltend hohen Nachfrage würden höhere Materialkosten und unvorhergesehene Reparaturaufwendungen das laufende Geschäftsjahr belasten.Da sich der verhaltene Newsflow auch in Q3 fortsetzen sollte und aufgrund des nach dem Übernahmeangebot (Annahmefrist endet mit Ablauf des heutigen Tages) hohen Downsides zum Fair Value bestätigt Frank Laser, Analyst der Montega AG, seine Verkaufsempfehlung mit neuem Kursziel von 22,00 Euro (zuvor: 22,50 Euro). (Analyse vom 26.07.2018)