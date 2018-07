2. Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX)- und Google-Werbung: Facebook habe sein generelles Verbot von Krypto-bezogenen Anzeigen aufgehoben und setze eigenem Bekunden nach jetzt auf glaubwürdige Player auf dem Krypto-Markt. Google sei sich bezüglich seiner Handhabung etwas weniger im Klaren, jedoch gebe es Gerüchte, dass das Unternehmen Facebooks Beispiel folgen könnte.



3. Gerüchte über einen Bitcoin-ETF: Einer der wahrscheinlichsten Gründe dafür, dass der Krypto-Markt steige. Es werde damit gerechnet, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC demnächst über die Zulassung eines von der Chicagoer Optionsbörse CBOE beantragten Bitcoin-gestützten ETF entscheide. Der ETF-Markt sei riesig, sodass eine mögliche Genehmigung den Krypto-Markt für kapitalkräftige Investoren öffnen könnte.



4. Das Engagement der SBI Group: Am 4. Juni 2018 habe der japanische Finanzriese einen neuen virtuellen Währungsschalter eröffnet. Dieser dürfte dem Markt definitiv verstärkte Zuflüsse bescheren.



Mit einhundertprozentiger Sicherheit könne niemand sagen, warum Bitcoin wieder zur Rallye angesetzt habe. Es könnten alle oder keine der genannten Faktoren sein. Letzten Endes werde das Marktgeschehen von Menschen und ihren Wahrnehmungen bestimmt. Das sorge dafür, dass für den Bitcoin-Kurs alles möglich sei - sowohl nach oben als auch nach unten. (27.07.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In Anbetracht der erneut bullischen Stimmung auf dem Krypto-Markt ist es an der Zeit, die aktuellen Entwicklungen mit etwas Abstand zu betrachten, kommentiert Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, die jüngste Rallye der Digitalwährung Bitcoin.Was stecke hinter den jüngsten Kurssteigerungen? In den Medien würden verschiedene Ursachen diskutiert, die es aufzuschlüsseln gelte: