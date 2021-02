Paris (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Technologie-Index TecDAX litt in den vergangenen Tagen unter der undurchsichtigen Lage an den Märkten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aus fundamentaler Sicht stehe es um den TecDAX auch weiterhin gut. Die beteiligten Unternehmen, wie etwa die drei größten Titel im Index Infineon SAP und Sartorius , erscheinen durch stabile Trends fundamental unterstützt, so die Analysten der BNP Paribas. Einerseits habe sich die Digitalisierung im Zuge der Pandemie noch einmal beschleunigt, was die erstgenannten Titel begünstigen sollte.Andererseits ist absehbar, dass Covid-19 nicht in wenigen Monaten ausgestanden sein, sondern uns alle wie die jährliche Grippe noch länger beschäftigen dürfte, so die Analysten der BNP Paribas. Aktien aus dem Healthcare-Bereich wie Sartorius oder auch Qiagen und Siemens Healthineers könnten davon weiterhin profitieren. Der TecDAX sei angesichts seiner Zusammenstellung gut für die Zukunft gerüstet. Im Vergleich zu vor zwei Wochen sei der Index nicht schlechter - nur günstiger. (26.02.2021/ac/a/m)