Paris (www.aktiencheck.de) - Über Jahre war Technologie an den Märkten das Maß der Dinge - viele Anleger wollten in die Zukunft investieren. Daher machten auch die Tech-Indices ordentlich Boden gut, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Seit rund einem halben Jahr habe sich das aber geändert: Value-Werte und klassische Industrietitel seien angesagt. Im Kursverlauf des deutschen Tech-Index TecDAX habe das Spuren hinterlassen. Zwar stehe auf Sicht von einem Jahr noch immer ein Kursplus von rund 8 Prozent, doch dürfte das für die erfolgsverwöhnten Tech-Anleger ein wenig zu mager sein. Wie gehe es mit dem Index also weiter? Noch im Februar habe das Technologie-Barometer mit 3.545 Punkten sein Allzeithoch markiert. Seitdem zeige sich der Index zögerlich.Aus charttechnischer Sicht sei das zwar bereits ein vorsichtiges Warnsignal, doch müssten Anleger bei der Interpretation der Verlaufskurven kurzfristige Stimmungen am Markt berücksichtigen. Gerade im langfristigen Kontext sei die zuletzt zögerliche Haltung kein großer Grund zur Sorge. Dass Tech-Titel Zukunft hätten, gelte nämlich auch weiterhin. Gerade der deutsche TecDAX schaffe den Spagat zwischen Industrie und Technologie mit Bravour. Titel wie SAP AIXTRON oder auch Carl Zeiss Meditec stünden für die Zukunft und würden schon heute gut verdienen. Wer seinem Depot eine Prise Zukunft beimischen, aber dennoch mit dem Zeitgeist gehen wolle, der könnte im TecDAX genau den richtigen Index gefunden haben. Dass Technologie an den Märkten wieder das Maß der Dinge werde, erscheine auf mittlere Sicht recht wahrscheinlich. (11.06.2021/ac/a/m)