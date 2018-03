Tradegate-Aktienkurs 4SC-Aktie:

7,20 EUR -1,71% (28.03.2018, 17:21)



ISIN 4SC-Aktie:

DE000A14KL72



WKN 4SC-Aktie:

A14KL7



Ticker-Symbol 4SC-Aktie:

VSC



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol 4SC-Aktie:

FSCGF



Kurzprofil 4SC AG:



4SC (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) konzentriert sich auf die Entwicklung von neuartigen niedermolekularen Medikamenten, die auf Schlüsselmechanismen der Krebsentwicklung wie beispielsweise das Enzym Lysin-spezifische Demethylase 1 (LSD1) oder Histon-Deacetylasen (HDAC) abzielen. Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, die erträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und eine bessere Lebensqualität bieten.



Die Produktpipeline von 4SC umfasst zwei Programme in der klinischen Entwicklung - Resminostat und 4SC-202 - sowie 4SC-208, was derzeit präklinisch untersucht wird.



Das Ziel von 4SC besteht darin, die eigenen Programme zur Medikamentenentwicklung voranzubringen und die letztendlich zugelassenen Wirkstoffe in bestimmten Gebieten wie Europa zu vermarkten, sowie wertvolle Partnerschaften mit Pharma- oder Biotech-Unternehmen abzuschließen, um die Medikamentenkandidaten des Unternehmens in weiteren Anwendungsbereichen zu entwickeln oder in weiteren Territorien zu vermarkten.

(28.03.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





London (www.aktiencheck.de) - 4SC-Aktienanalyse des Analysten Jonas Peciulis von Edison Investment Research:Jonas Peciulis, Aktienanalyst von Edison Investment Research, erhöht die Bewertung für die Aktien des Biotechnologieunternehmens 4SC AG (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) in geringem Umfang.Zusammen mit den Q4/17-Ergebnissen habe die 4SC AG auch Fortschritte bei den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bekannt gegeben. Alle drei Kernassets - Resminostat, 4SC-202 und 4S-208 -würden auf Kurs bleiben um für spezielle dermato-onkologische Indikationen entwickelt zu werden.Der japanische Partner von 4SC, Yakult Honsha, werde sich an der zulassungsrelevanten RESMAIN-Studie für Resminostat in CTCL beteiligen.Analyst Jonas Peciulis erhöht im Zuge einer Fortschreibung des Modells in die Zukunft seine Bewertung für die 4SC AG von 345 auf 349 Mio. EUR, was einem Wert von 11,40 EUR je Aktie entspricht.Börsenplätze 4SC-Aktie:XETRA-Aktienkurs 4SC-Aktie:7,20 EUR -3,61% (28.03.2018, 17:04)