Bonn (www.aktiencheck.de) - Die BIP-Daten europäischer Länder für das zweite Quartal zeigen das ganze Ausmaß des Corona-Schocks: In Österreich (-10,7 Prozent) und Belgien (-12,2 Prozent) ist die Wirtschaftsleistung zum Vorquartal prozentual zweistellig eingebrochen, so die Analysten von Postbank Research.



Und auch Deutschland sei - trotz positiverer Erwartungen - mit -10,1 Prozent und damit einem mehr als doppelt so starken Einbruch wie auf dem Höhepunkt nach der Finanzkrise keine Ausnahme gewesen. Dies berge die Gefahr, dass auch das heute zur Veröffentlichung anstehende BIP für die Eurozone insgesamt auf der Unterseite überrasche. Hingegen seien die BIP-Daten für das zweite Quartal in den USA besser als erwartet ausgefallen.



Die Wirtschaftsleistung sei (nicht annualisiert) "nur" um 8,2 Prozent zum Vorquartal geschrumpft. Dennoch sehe es derzeit so aus, als ob Europa die Pandemie besser im Griff habe als die USA. So würden zahlreiche Frühindikatoren für den Verlauf des zweiten und den Beginn des dritten Quartals auf eine dynamischere Konjunkturerholung auf dieser Seite des Atlantiks hindeuten. Bestätige sich dieser Eindruck, könnte der jüngste Aufwärtstrend des Euro, der gestern jedoch erneut eine Pause eingelegt habe, weiter Bestand haben. Würden sich die Infektionszahlen in den USA stabilisieren, könne sich das Blatt aber auch schnell wieder zugunsten des Greenback wenden. (31.07.2020/ac/a/m)



