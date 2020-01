Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das statistische Bundesamt gibt heute im Rahmen einer Pressekonferenz die durchschnittliche Jahresrate des Wirtschaftswachstums in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr sowie den Finanzierungssaldo des Staatshaushalts bekannt, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diese Faktoren dürften sich zudem auch im laufenden Jahr noch negativ auf die deutsche Wirtschaftsdynamik auswirken, sodass die Analysten für 2020 sogar eine noch schwächere saison- und kalenderbereinigte BIP-Jahresrate von 0,5% erwarten würden. Allerdings würden 2020 positive Kalendereffekte durch eine deutlich gestiegene Zahl an Werktagen (251,5 vs. 247,8) dafür sorgen, dass das unbereinigte BIP-Wachstum mit 0,9% sogar leicht höher ausfallen würde.Eine positive Überraschung beim deutschen BIP könnte dem Euro Auftrieb verleihen und über der Marke von 1,11 USD stabilisieren lassen. (15.01.2020/ac/a/m)