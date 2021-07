Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone sei im Juni auf den höchsten Stand seit 15 Jahren geklettert. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit habe im Vergleich zum Vormonat auf 59,5 Punkte zugelegt, womit das Resultat der ersten Erhebung leicht nach oben revidiert worden sei. Zudem habe die vom Forschungsunternehmen Sentix ermittelte Konjunkturstimmung der Anleger im Währungsraum im Juni den höchsten Stand seit Februar 2018 erreicht. Einen Dämpfer hätten allerdings die Konjunkturerwartungen der Befragten erhalten, die leicht zurückgegangen seien. Das sei auf derart hohen Ist-Niveaus aber nicht ungewöhnlich.



Heute am späten Vormittag würden die ZEW-Stimmungsumfragen für den Monat Juli folgen, die ebenso wie jene von Sentix einen kleinen Rückgang der enorm hohen Erwartungskomponente und einen starken Anstieg der aktuellen Lage zeigen sollten.



In den USA stehe für heute Nachmittag der ISM Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe auf der Agenda, welcher nahe dem Jahreshöchststand (Mai: 64,0) erwartet werde. Auch im nicht-verarbeitenden Gewerbe seien Lieferengpässe und erhöhter Preisdruck aus der ISM-Umfrage abzulesen. Im Unterschied zum verarbeitenden Gewerbe zeige sich die Beschäftigungssituation jedoch freundlicher (Mai: 55,3).



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen wie schon gestern ziemlich uneinheitlich zeigen. Für Europa würden die vorbörslichen Indikationen einen Handelsstart mit marginal höheren Kursen erwarten lassen. Der Goldpreis könne heute Früh auf etwas mehr als USD 1.800 zulegen, die Ölpreise würden munter weiter von einem Jahreshöchststand zum nächsten springen (die Gespräche der OPEC+ zur Ausweitung der Förderquoten seien vorerst ersatzlos abgesagt worden; die Sorte Brent koste aktuell mehr als USD 77,50 pro Fass) und der Bitcoin nähere sich wieder dem Niveau von USD 35.000 an. (06.07.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Feiertag in den USA (der Unabhängigkeitstag vom Sonntag wurde am Montag nachgefeiert) und damit dort auch kein Börsenhandel: Das heißt zumeist auch wenig Börsenumsatz und kaum veränderte Aktienindices in Europa, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So sei es auch gestern gewesen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Montag dank positiver Konjunkturstimmungsdaten aus Europa seine anfängliche Schwäche bald abgeschüttelt. Zum Handelsende habe er aber nicht einmal 0,1% höher bei knapp 15.662 Punkten notiert.