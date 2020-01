Der Fokus werde sich im Jahr 2020 angesichts von Impeachment, den Präsidentschaftswahlen und den Handelskonflikten mehrfach auf Washington richten. Auch zwischen den USA und der EU gebe es genügend Konfliktpotenzial (US-Strafzölle wegen Airbus, Nord Stream 2, Drohung Fahrzeugzölle).



Aber auch das Thema Brexit bleibe länger erhalten als den meisten lieb sein dürfte. Hier fehle es noch an einer endgültigen Lösung. Nach den Unterhauswahlen am 12. Dezember sei es zwar sehr wahrscheinlich, dass Boris Johnson seinen Deal nun zügig durch das Parlament bringe und formell der Brexit dann zum 31.01.2020 vollzogen werde. Allerdings beginne dann erst die Übergangsperiode, die zur Aushandlung eines Folgeabkommens genutzt werden müsse. Hierbei würden wieder sehr unterschiedliche Positionen von EU und UK aufeinander prallen. Es erscheine daher utopisch, dass eine Einigung auf ein Abkommen zur Regelung der zukünftigen Beziehungen bis Ende 2020 möglich sei, weshalb Johnson bis zur Jahresmitte klären müsse, ob er eine Verlängerung der Übergangsphase beantragen möchte.



Insofern mögen die politischen Risiken zwar kurzfristig etwas in den Hintergrund treten, von der Bildfläche verschwunden sind sie jedoch noch lange nicht, so die Analysten der NORD/LB. Es gebe aber auch eine positive Botschaft: Eine globale Rezession habe nicht nur im Jahr 2019 abgewendet werden können, sondern sei auch für 2020 wenig wahrscheinlich. Vielmehr sprächen die Frühindikatoren aktuell eher für eine allmähliche, wenn auch nur langsame Erholung.



In unserem Basisszenario dürfte sich die Weltwirtschaft stabilisieren, aber nur langsam an Dynamik gewinnen, so die Analysten der NORD/LB. Die Geldpolitik werde daher dies- und jenseits des Atlantiks von weiteren Lockerungsschritten zunächst Abstand nehmen, aber den derzeit eingeschlagenen Kurs unverändert fortsetzen. Sowohl die US-Notenbank als auch die EZB befänden sich zudem in einer Strategieüberprüfung. Unter EZB-Präsidentin Lagarde zeichne sich bereits nach der ersten geldpolitischen Sitzung ein Stilwechsel im Vergleich zu ihrem Vorgänger ab. Inhaltlich setze sie jedoch den von Mario Draghi eingeschlagenen Kurs fort.



Die Entwicklung an den Finanzmärkten werde 2020 stark von den globalen Risikofaktoren beeinflusst werden, Auslöser für zwischenzeitliche Rücksetzer an den Aktienmärkten und bei den Staatsanleiherenditen gebe es genug. Langfristig würden Themen wie Negativzinsen, Anlagenotstand und nicht adäquat bepreiste Risiken dominieren. In ihrem Basisszenario würden die Analysten der NORD/LB 2020 nur einen leichten Anstieg der Kapitalmarktzinsen erwarten und sähen auf mittlere Sicht durchaus noch Potenzial für die Aktienmärkte. (Ausgabe Jahresausblick 2020) (13.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft hat im Jahr 2019 spürbar an Dynamik eingebüßt, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Die konjunkturelle Entwicklung und die Kapitalmärkte seien dabei wie erwartet Spielball der großen Krisenthemen Handelskrieg und Brexit gewesen. Im 21. Jahrhundert müsse man sich offenbar daran gewöhnen, dass schon ein einziger Tweet massiven Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen könne.Der US-Präsident sei seiner protektionistischen Agenda treu geblieben und habe vor allem gegenüber China die Gangart in mehreren Eskalationsstufen verschärft. Es scheine sich zudem zu bestätigen, dass es sich hier nicht um einen rein handelspolitischen Konflikt handle, sondern geo- und machtpolitische Überlegungen zumindest einen großen Einfluss hätten. Trump habe sich gar als den Auserwählten bezeichnet, der den aus seiner Sicht notwendigen strategischen Konflikt mit der aufstrebenden Macht China endlich für die USA ausfechten müsse. Dennoch habe er in den vergangenen beiden Monaten immer wieder auch die Möglichkeit einer ersten Zwischenvereinbarung zwischen den USA und China betont. Offenbar gehe es bei diesem Deal (Phase 1) auch um eine teilweise Rücknahme bereits vollzogener oder angedrohter Zollanhebungen. Dies wäre sicher ein positives Entspannungssignal, und die Hoffnung hierauf in den zurückliegenden Wochen erkläre - gemeinsam mit dem abgewendeten harten Brexit - somit auch die Verbesserung des Sentiments. Ein solcher Waffenstillstand bleibe aber wegen des strategischen Konfliktcharakters fragil. Zudem habe Trump den Geist des aggressiven Protektionismus aus der Flasche gelassen und dieser werde nur schwer wieder durch Zwischenvereinbarungen zurückzuholen sein.