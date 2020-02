Dagegen seien die Risikoprämien als Ausgleich für zusätzliches Risiko nicht verschwunden, wie dies Ende der 1990er-Jahre der Fall gewesen sei. Die von Aktien damals gebotene Vergütung, die sich aus den auf den Börsenkurs übertragenen Gewinnen ergeben habe, habe unter der Vergütung einer Staatsanleihe gelegen, die grundsätzlich viel weniger riskant sei. In dieser Hinsicht scheine daher derzeit keine Irrationalität zu herrschen.



Wenngleich es durchaus verlockend erscheine, Parallelen zwischen den beiden Phasen zu ziehen, so gebe es doch große Unterschiede. Die Akteure des Technologiesektors hätten nun ein anderes Profil. Während die heutigen Unternehmen deutliche Gewinne einfahren und stark wachsen würden, seien die meisten Ende der 1990er-Jahre deutlich defizitär gewesen, und ihre Bewertungen hätten auf erhofften, noch unwirklichen Gewinnen beruht. Auch in dieser Hinsicht würden sich die aktuellen Bewertungen also nicht als irrational bezeichnen lassen.



Zu den Themen in den täglichen Nachrichten der letzten Monate hätten die Anfälligkeit einiger Technologieriesen - WeWork, Uber, Slack - und auch die Irrationalität des volatilen Börsenkurses von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gezählt, der Anfang Februar bei 673 Dollar gelegen habe und dann zwischenzeitlich auf 969 Dollar geklettert sei (+44% in weniger als 48 Stunden!), um am Folgetag auf 734 Dollar einzubrechen. Diese Beispiele würden jedoch nicht einen an den Börsenmärkten wirkenden Trend widerspiegeln, wie dies möglicherweise Ende der 1990er-Jahre der Fall gewesen sei. Trotz einer gewissen Irrationalität in einigen Fällen seien dies die berühmten Ausnahmen von der Regel.



Der aktuelle, besonders lange Konjunkturzyklus - die Weltwirtschaft erlebe ihr 11. Wachstumsjahr in Folge - werde durch die weltweiten Liquiditätsspritzen der Zentralbanken getragen. Diese Liquidität im Überfluss habe bei manchen Anlageklassen für überschwängliche Bewertungen gesorgt.



Also doch Überschwang? Ja, geringfügig! Sei er rational? Insgesamt ja! (11.02.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ausdruck "irrationaler Überschwang" wird in der Wirtschaftsgeschichte gerne verwendet, um die Bildung einer Blase zu veranschaulichen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei LFDE - La Financière de l'Échiquier.Alan Greenspan, ehemaliger Präsident der US-Notenbank FED, habe ihn im Dezember 1996 und damit rund drei Jahre vor dem Platzen der Dotcom-Blase zu Beginn des Jahres 2000 verwendet. Auch wenn der Ausdruck geblieben sei, seien die Worte, die ihn begleitet hätten, mittlerweile vergessen: "Eine dauerhaft niedrige Inflation bedeutet ganz klar weniger Unsicherheit in der Zukunft, und niedrigere Risikoprämien bedeuten höhere Preise für Aktien und andere Vermögenswerte (...). Aber wie weiß man, wann ein irrationaler Überschwang die Bewertungen der Anlagen, die einer unerwarteten und langen Korrektur wie im vergangenen Jahrzehnt in Japan unterliegen könnten, ungebührlich steigen lässt?"Ähnlichkeiten mit dem aktuellen Umfeld seien nicht von der Hand zu weisen. Die Inflation sei seitdem auf jeden Fall zurückgegangen, und die Bewertungen der meisten Anlageklassen würden aus historischer Sicht relativ teuer erscheinen.