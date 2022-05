Derzeit entstünden Pläne, die Produktion zurückzuführen. Das werde die Inflation weiter in die Höhe treiben, weil es das Ende der Niedriglohnarbeit und günstiger Rohstoffe bedeute.



2. Eine neue politische, geldpolitische und finanzielle Ordnung



Das Misstrauen in staatliche Institutionen sei schon nach der Amtszeit von Donald Trump hoch gewesen. Die USA hätten aus der WHO austreten sollen und sie den Einfluss der WTO nach dem Handelskrieg mit China verkleinert. Jetzt werde Russland von den internationalen Organisationen ausgegrenzt. Isaac Newton habe gesagt: "Ich kann die Bewegungen der Himmelskörper berechnen, aber nicht die Verrücktheit der Menschen." Wir bewegen uns unweigerlich auf eine neue Ordnung zu, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management.



Eine der Sanktionen sei das Einfrieren der ausländischen Vermögen und Bankguthaben der Russischen Zentralbank. Dies sei keine Kleinigkeit, auch wenn Russland durch die Forderung, seine Exporte in Rubel zu bezahlen, versuche sich weniger abhängig von US-Dollar und Euro zu machen. Das Ziel dieser Sanktion sei gewesen, Russland zu isolieren, aber möglicherweise verringere sie auch den Einflussbereich der Länder, die sie beschlossen hätten, wie vor allem den der USA und von Europa. Es sei sehr gut möglich, dass Zentralbanken anderer Schwellenländer ihre Vermögen jetzt in mehreren und/oder anderen Ländern verwahren würden. Es bestehe die Gefahr, dass "starke" Währungen im internationalen Handel zugunsten des Chinesischen Renminbi an Bedeutung verlieren würden. Saudi-Arabien denke bereits darüber nach, China zu erlauben, Öl- und Gaslieferungen in Renminbi zu bezahlen.



3. Beschleunigung der Energiewende



Der Krieg in der Ukraine habe deutlich gezeigt, wie abhängig Europa von russischer Energie sei. Diese Abhängigkeit sei seit 2014 gestiegen - trotz der Sanktionen in den Jahren 2014 bis 2019. Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima habe Deutschland den allmählichen Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen und sei dadurch noch abhängiger von fossilen Brennstoffen (Gas, Öl und Kohle) geworden, die vor allem aus Russland kämen. Durch die Aussetzung der Gaspipeline Nord Stream 2 und die Reduzierung der russischen Gasexporte nach Europa um 30 Prozent, noch vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, könnte Gas im nächsten Winter knapp werden. Ein Gasmangel würde eine Rezession in Europa noch wahrscheinlicher machen als ein Anstieg der Energiekosten.



Die Energiewende müsse schnell vollzogen werden, aber ihre Umsetzung werde Jahre dauern und mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Bis dahin werde die Anpassung nur über einen geringeren Energieverbrauch und höhere Preise erfolgen. (04.05.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Wie wird sich die Weltwirtschaft nach Corona und Ukraine-Krieg verändern, auch angesichts der Notwendigkeit, die Energiewende voranzutreiben? Für Michaël Nizard, Leiter von Multi-Asset & Overlay, und Delphine Arnaud, Fondsmanagerin Multi-Asset & Overlay bei Edmond de Rothschild Asset Management, hat dies Konsequenzen für Globalisierung, politische Ordnung und Finanzsystem.

Sie sähen drei grundlegende Trends: