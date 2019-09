Erstaunlich ist das Comeback der in den letzten Jahren schlechter abschneidenden Autobranche. Insgesamt haben alle Automarken im Ranking zugelegt, es geht offenbar thematisch wieder mehr um die Mobilität der Zukunft, als um die Dieselproblematik der vergangenen Jahre. "BMW und Mercedes-Benz stellen sich für den digitalen und gesellschaftlichen Wandel auf, indem sie das Thema Mobilität über das Auto stellen und mit den Gemeinschaftsfirmen Free Now (ehemals mytaxi) und Share Now überaus relevante sowie beliebte Marken kreieren und so ein stimmiges Kundenerlebnis schaffen", sagt Bernhard Schaar, Associate Partner im Berliner Prophet Büro.



Ebenfalls gut schneiden Marken ab, die das Thema Nachhaltigkeit unterstützen und zum Kern ihres Unternehmenszwecks ("Purpose") machen - wie etwa Lego, Alnatura, DM oder Weleda. "Relevante Marken schaffen es also, über gute Produkte und Services hinaus erfolgreich ein Wertesystem zu kreieren und sich in den Köpfen der Konsumenten zu manifestieren", analysiert Markenexperte Schaar die innere Stärke relevanter Marken. Zudem scheint es so, dass jene Marken, die sich klar zur Datensicherheit und dem Schutz der Privatsphäre bekennen und entsprechend handeln, von den Konsumenten belohnt werden. So hat etwa der Drittplatzierte Samsung eine Produktserie rund um das Thema Datenschutz positioniert.



Die 10 relevantesten Marken Deutschlands sind:



- Apple

- Lego

- Samsung

- Free Now

- Share Now

- Netflix

- Stihl

- Miele

- BMW

- Android (18.09.2019/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Apple, Lego und Samsung sind die drei relevantesten Marken im Leben der Deutschen, so die Markenberatung Prophet Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zwar ist damit im Spitzentrio der Markenwelt erneut keine deutsche Marke vertreten, doch mit Free Now, Share Now, Stihl, Miele und BMW notieren in 2019 immerhin 5 deutsche Unternehmen in der Top Ten der relevantesten Marken des Landes, was im vergangenen Jahr keines schaffte. Damit scheint auch der Siegeszug der US-Plattformwirtschaft wie Google, Facebook oder WhatsApp vorerst gebrochen, denn Unternehmen, die den Datenschutz nicht ernst nehmen, verlieren das Vertrauen der Kunden und damit Relevanz in ihrem Alltag. Das sind zentrale Ergebnisse des Prophet Brand Relevance Index® der Marken- und Strategieberatung Prophet, die mehr als 50.000 Konsumenten in Deutschland, Großbritannien, den USA und China befragt hat, welche Marken für sie und ihr Leben am relevantesten sind. Für die Studie wurden in Deutschland 10.750 Konsumenten zu mehr als 200 Marken in 26 Branchen befragt. Die Ergebnisse ermöglichen das weltweit einzige Marken-Ranking, das ausschließlich auf dem Urteil der Verbraucher basiert.