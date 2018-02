Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Ein sogenannter Flash-Crash in den USA setzte am Montag das Börsenbeben in Gang, so die Experten der SÜDWESTBANK AG im aktuellen Börsenausblick.



Computergestützte Programme mit hinterlegten Algorithmen würden automatisch an den Börsen handeln. Durch das Unterschreiten einer bestimmten Marke sei es zu einem großen Abverkauf gekommen. "Darauf reagierten auch die deutschen Indices, die im Anschluss tief im Minus starteten, sich zwischenzeitlich ein wenig erholten und sich dann mit einem weiteren hohen Verlust an der Wall Street vorerst von ihrem Aufwärtstrend verabschiedeten", berichte Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management.



Weltweit sei an den großen Börsenplätzen die Anspannung zu spüren. Tokio, Shanghai, Paris, London, Frankfurt und New York würden aktuell durch die angestiegene Volatilität eine Periode erleben, die von dem langjährigen Aufwärtstrend der letzten Jahre verdrängt worden sei. Könnte es nun zu einer größeren Korrektur kommen? Sei die Hausse zu Ende? Konjunkturell würden die SÜDWESTBANK-Experten dafür noch keine Anzeichen sehen. "Charttechnisch sieht es hingegen sehr gefährlich aus. Da Verkäufe meist auf dieser Basis getätigt werden, könnten weitere Konsolidierungen folgen", sage Mühlheim. "Wir gehen daher kurzfristig von weiteren Korrekturen am Aktienmarkt aus." Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die Karten spielen könnte nach Meinung der Analysten der aktuell schwache Euro, der im Wochenverlauf rund 1,5 Prozent verlor und somit den DAX ein wenig stützen könnte. (09.02.2018/ac/a/m)