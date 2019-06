Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,94 EUR +1,05% (26.06.2019, 12:47)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

195,57 USD -1,52% (25.06.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Cupertino (www.aktiencheck.de) - Für deutsche Anleger ist Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Aktie Nummer eins. Das hat Abra, die auf Basis der Bitcoin-Technologie arbeitende erste weltweite Investment-App, herausgefunden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung der HotDot Communications GmbH:Die App ermöglicht Anlegern aus aller Welt seit Mai dieses Jahres die Investition in 50 ausgewählte Anlagen, darunter weltweit führende Aktien und börsennotierte Fonds (ETFs).Jetzt hat das Unternehmen untersucht, welche Anlagen pro Land am beliebtesten sind. Dabei zeigen die Deutschen eine Vorliebe für große Technologie-Werte: Hinter dem iPhone-Erfinder folgen auf den Plätzen Google und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Damit ticken die deutschen Investoren anders als die anderer Länder: Die weltweite Nummer eins ist der E-Autobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), der in Deutschland nur auf Platz vier kommt. Amazon ist weltweit die zweitbeliebteste Anlage, Apple belegt den Bronze-Rang.Die Vorlieben der Anleger entscheiden sich dabei von Land zu Land deutlich: Während die polnischen Nachbarn mit Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ebenfalls einen Internet-Giganten bevorzugen, setzen die Briten und Franzosen eher auf Digitalunternehmen mit klarer Spezialisierung: Auf der Insel ist der Videokonferenz-Anbieter Zoom die Nummer eins, in Frankreich der Fahrdienst Uber.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:174,90 EUR +0,60% (26.06.2019, 12:32)