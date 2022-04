An den oben genannten Faktoren werde sich auch in den kommenden Tagen vorerst nicht allzu viel ändern. Mit der US-Berichtsaison könnte jedoch schon bald frischer Wind an die Märkte kommen. Die Konsenserwartungen für die Q1 US-Unternehmensgewinne hätten mit Kriegsbeginn Ende Februar ihren Tiefststand erreicht, hätten sich jedoch zuletzt stabilisieren und sogar wieder leicht ansteigen können. Zuletzt habe die Erwartungshaltung für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bei einem Gewinnanstieg von knapp unter 6% gelegen. Auch in Europa sei der Konsens wieder optimistischer geworden. Vor allem am alten Kontinent werde der Zahlenreigen dank des anhaltenden Sanktionsregimes besonders kritisch beäugt werden. Den Auftakt würden aber die Amerikaner machen. Heute sei der Unternehmenskalender noch leer, bereits morgen würden jedoch traditionellerweise die US-Großbanken eröffnen.



Für heute stünden datenseitig aber vor allem die US-Verbraucherpreise im Fokus. An den asiatischen Börsen herrsche zum Auftakt ein gemischtes Bild. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen schwächeren Handelsstart hindeuten.



Die schlechte Stimmung habe auch vor anderen Assetklassen, wie den Rohstoffmärkten, nicht Halt gemacht. So habe der Ölpreis deutlich nachgegeben, was das Barrel der Nordseesorte Brent unter die Marke von USD 100 gedrückt habe. Gefragt hingegen sei Gold gewesen, welches in seiner Funktion als vermeintlich sicherer Hafen auf rund USD 1.950 habe steigen können. Stark unter Druck hätten sich auch Bitcoin & Co befunden. Die digitale Leitwährung sei kräftig abgerutscht und habe sogar die USD 40.000 durchbrochen. (12.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem Krieg in der Ukraine, hohen Inflationsraten, restriktiveren Notenbanken und der anhaltenden Abriegelung von Schanghai im Rahmen der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung, hatten die Weltbörsen zuletzt wahrlich kein leichtes Spiel - so auch nicht am gestrigen Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit US-Renditen im 10-jährigen Bereich bei 2,78% habe es vor allem das zinssensitive Technologiesegment besonders hart erwischt. An der NASDAQ sei es im Aggregat über 2% nach unten gegangen und auch der breite US-Markt habe kräftigere Verluste verbuchen müssen. Das größte Momentum der Abwärtsbewegung sei erst im späteren US-Handel aufgekommen, sodass die europäischen Märkte mit vergleichsweise moderaten Abgaben aus dem Handel gegangen seien. Nachbörslich hätten aber auch hier die Kurstafeln weiter gen Süden gezeigt.