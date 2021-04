Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.US-Banktitel hätten in Q1 den Gesamtmarkt hinter sich gelassen. So sei der breite S&P 500 von Januar bis März um rund neun Prozent gestiegen, der Branchenindex KBW-Banks habe indes satte 25 Prozent erzielt. Noch besser entwickle hat sich Wells Fargo. Auch wegen hausgemachter Probleme sei die Aktie im vergangenen Jahr noch tiefer als die Konkurrenz im Corona-Crash abgestürzt. Nun zähle der Titel mit einem Plus von 32 Prozent seit Jahresanfang aber zu den Outperformern im Sektor. Mehrere Faktoren würden für eine Fortsetzung der Rally sprechen.Vor bereits fünf Jahren sei die einstige Vorzeigebank ins Trudeln gekommen. Fake-Konten, die gar nicht existiert hätten, aber für reale Kunden angelegt worden seien, hätten zu einem handfesten Skandal geführt. Zwar seien bereits mehrere Milliardenstrafen deswegen gezahlt worden, aber eine Beschränkung des Geschäfts müsse die Großbank noch immer hinnehmen. Die Bilanzsumme sei bei zwei Billionen Dollar gedeckelt. Eine Aufhebung der Grenze könnte allerdings in den nächsten Monaten erfolgen, da Präsident Joe Biden die Banken für den Wirtschaftsaufschwung brauche. Ohne Kreditwachstum kein Wirtschaftswachstum.Wells Fargo sei traditionell stark im klassischen Kreditgeschäft, das einen Großteil der Erlöse umfasse. Inzwischen rechne der Internationale Währungsfonds in 2021 für die USA mit einem BIP-Wachstum von 6,5 Prozent. Wells dürfte sich also ein großes Stück vom Kuchen abschneiden können. CEO Charlie Scharf plane aber die Bank mehr zu diversifizieren. So solle der Marktanteil im Investmentbanking in den USA von aktuell drei auf fünf Prozent steigen. Einen Zeitplan dazu gebe es nicht, mittelfristig sei die Strategie dennoch richtig. Damit würde der Konzern in diesem Segment immer noch zu den eher kleineren Playern gehören.Das für dieses Jahr erwartete KGV von 14 könnte somit sinken. Denn durch die anziehende Konjunktur würden höhere Gewinne erwartet, gleichzeitig dürften die Kosten bereits jetzt anfangen zu purzeln.Der seit November ausgebildete Aufwärtstrend ist voll intakt, Mutige können noch aufspringen und platzieren einen Stopp bei 21,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Ziel des AKTIONÄR laute 40,00 Euro. (Analyse vom 08.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link