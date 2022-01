Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe im Rahmen einer Anhörung vor dem US-Senat angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflationsrate schon ab März eine Erhöhung der Leitzinsen ins Gespräch gebracht. Während viele Volkswirte von drei Zinsschritten ausgehen würden, könnten es aus Sicht von Goldman Sachs gar vier werden. Davon sollte ein US-Bankentitel besonders profitieren.Piper Sandler habe die Wells Fargo-Aktie von "neutral" auf "übergewichten" hochgestuft. Zugleich habe das US-Analystenhaus auch das Kursziel für die Aktie von 50 auf 64 Dollar angehoben. Die neue Prognose impliziere ein Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag."Wir sind auf der Suche nach Titeln, die chancenreich sind und eine überzeugende Bewertung haben. Und obwohl Wells Fargo sicherlich nicht ohne Risiken ist, erfüllt es diese Anforderungen besser als viele andere. Wir denken daher, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um einen zweiten Blick darauf zu werfen", so die US-Analysten, wie CBNC berichte.Höhere Zinssätze würden bedeuten, dass die Banken mehr für Kredite verlangen würden, was in der Regel die Gewinne steigere. "Wells Fargo ist nach wie vor sehr gut für höhere Zinssätze positioniert", heiße es abschließend."Der Aktionär" sei, auch mit Blick auf die am Freitag kommenden Q4-Zahlen, positiv für Wells Fargo gestimmt. Dem zinssensitiven US-Banken-Titel dürfte die bevorstehende Zinswende zugutekommen.Investierte Anleger bleiben in jedem Fall dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 65,00 Euro. (Analyse vom 12.01.2022)