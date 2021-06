Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

37,43 EUR -1,24% (10.06.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

45,09 USD -1,81% (13.06.2021, 22:10)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (11.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.So hart wie der Absturz vergangenes Frühjahr gewesen sei, so schnell sei der Rebound bei vielen Bankaktien erfolgt. Aufgrund der besseren Konjunkturperspektiven sei die Rally der Branche in den USA stärker als in Europa verlaufen. Besonders hervor steche die Wells Fargo-Aktie. Die einstige Vorzeige-Bank und eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett sei schon 2016 durch einen Skandal in schweres Fahrwasser geraten, dann sei die Corona-Krise gekommen. Mittlerweile laufe es allerdings wieder rund und Aktionäre kämen auf ihre Kosten. Jetzt könnte es erst richtig losgehen.Wells Fargo habe kürzlich die Vermögensverwaltungssparte verkauft und konzentriere sich nun immer mehr auf das Kerngeschäft der Kreditvergabe. Was für viele Anleger häufig langweilig anmute, sei gerade jetzt im Aufschwung nach der Corona-Krise lukrativ. Zahlreiche Stimulus-Programme der Biden-Regierung und die wiedergekehrte Ausgabenlust der Konsumenten sollten das BIP-Wachstum im laufenden Jahr nach Schätzungen auf 6,5% hochtreiben. Davon würden auch Banken profitieren, die Kredite bereitstellen würden. Im Fokus stehe dabei wie seit Jahren nicht mehr die Zinsentwicklung.Die Inflation sei in den USA nun mehrere Monate hintereinander gestiegen, zuletzt im Mai auf 5% und damit etwas höher als vom Markt erwartet. Das verleite immer mehr Offizielle der FED und der Regierung für höhere Leitzinsen zu plädieren. Die Anleiherenditen hätten diese Entwicklung bereits vorweggenommen und seien seit Jahresbeginn stark gestiegen. Wells Fargo wäre einer der größten Profiteure, wenn sich das Zinsniveau wieder über die Nulllinie bewegen würde. Der Markt spiele das Szenario schon. Die Wells Fargeo-Aktie notiere aber noch immer unter dem Vor-Corona-Niveau."Der Aktionär" habe Wells Fargo zum Jahresbeginn empfohlen und halte weiter an seiner positiven Einschätzung fest. Aktuell konsolidiere die Aktie zwar, aber Anleger könnten einsteigen, sofern die GD50 bei 44,55 USD halte. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Abwärtstrend von 2018 bei 47,08 USD nach oben verlassen werde, was ein starkes Chartsignal auslösen würde. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und den Stopp bei 26,00 Euro beachten. Die Wells Fargo-Aktie sei immer noch ein Kauf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link