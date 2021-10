Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Wells Fargo könne - genauso wie bereits Morgan Stanley und Bank of America - mit guten Zahlen aufwarten. Sowohl der Gewinn als auch die Erlöse hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Geholfen habe der Bank dabei auch eine Auflösung von Kreditrückstellungen. Darüber hinaus verkünde das Unternehmen noch zwei positive News - die Aktie liege dennoch im Minus.Konkret habe das US-Geldhaus im dritten Quartal 1,22 Dollar je Aktie (5,1 Milliarden Dollar) verdient. Das seien 59 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorquartal. Analysten hätten im Schnitt mit 99 Cent je Anteilsschein gerechnet. Allerdings habe ein Sonderfaktor (Einmaleffekt) ordentlich zu Buche geschlagen. Wells Fargo habe aufgrund der Erholung der Wirtschaft Rückstellungen für gefährdete Kredite im Umfang von 1,4 Milliarden US-Dollar aufgelöst, wie das Unternehmen am Donnerstag in San Francisco mitgeteilt habe.Auch die Umsätze würden mit Blick auf die Expertenschätzungen überzeugen: Mit 18,8 Milliarden Dollar liege die Bank ebenfalls über den Prognosen - wobei dies einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 2,5 Prozent darstelle. Die Experten seien allerdings noch vorsichtiger in ihren Annahmen gewesen - sie hätten lediglich 18,4 Milliarden Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt.Und: Wells Fargo habe im dritten Quartal Aktien in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar zurückgekauft. Die Bank habe außerdem die Stammdividende auf 20 Cent pro Aktie erhöht, gegenüber zehn Cent pro Aktie im Vorquartal.Die Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen. Und auch der Aktienrückkauf und die Dividenden-Erhöhung dürften das Anlegerherz erfreuen. Dennoch scheine die Anleger mit Blick auf das heutige Minus, etwas zu stören. Grund könnte der Ertragsrückgang sein. Womöglich würden die Investoren auch einfach mal Gewinne mitnehmen - die Aktie habe schließlich seit Jahresbeginn rund 50 Prozent zugelegt. Und seit Empfehlung des "Aktionär" (Ausgabe 04/21) sogar 53 Prozent.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta. Das Kursziel des "Aktionär" liege bei 60,00 Euro. (Analyse vom 14.10.2021)Mit Material von dpa-AFX