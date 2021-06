Warum gibt es Negativzinsen?

Breite Streuung über unterschiedliche Produktklassen und Laufzeiten

So sinkt die Wahrscheinlichkeit, den Freibetrag zu übersteigen. Ein Vermögensverwalter wie The Private Office berät Privatanleger dabei, wie sie ihr Kapital sicher und lukrativ anlegen können. Einige der effizientesten Modelle sind nachfolgend aufgeführt.



Aktien und Investmentfonds

Auch beim Handel mit Aktien oder beim Fonds-Sparen fallen in vielen Fällen Gebühren und Kosten an. Dennoch kann der Anleger sich hierbei einen Kapitalzuwachs erhoffen, der dieses Entgelt abdeckt und im besten Fall bei Weitem übersteigt.



Wer im großen Stil mit Aktien handelt, muss außerdem Kapitalertragssteuer abführen. Doch langfristige Investments sorgen für stete Einnahmen, die zwar nicht zu schnellem Reichtum führen, jedoch die sonstigen Kosten im Rahmen halten.



Exchange Traded Funds (ETF)

ETFs zählen ebenso zu den spekulativen Geldanlagen. Unter diesen sind sie aber die risikoärmste Option, denn das Kapital des Anlegers wird breit gestreut. Durch die anwachsenden Einlagen im Depot vermehrt sich so mittel- und langfristig das Kapital des Depot-Eigners.



Offene Immobilienfonds

Bei offenen Immobilienfonds investiert der Anleger in den Bau oder in den Kauf von Immobilien. Diese gelten als besonders wertstabil und in einigen Regionen und Vierteln sogar als äußerst lukrativ. Kapitaleinleger können auf diese Art also gute Geschäfte machen und ihr Vermögen steigern.

Doch auch Angebot und Nachfrage steuern dabei den Preis, weshalb Immobilienfonds vor allem in Zeiten des Aufschwungs besonders lukrativ sind.



Gold, Silber und Platin

Gold ist eines der ältesten und wertstabilsten Anlagegüter. Es gilt als sehr sicher und bietet deshalb interessante Anreize für Kapitaleigner, die ihr Geld ohne Negativzinsen anlegen möchten. Auch der Kauf von Silber oder Platin kann eine effiziente Anlageoption sein, die den Wert des Vermögens speichert und keine Zinsen verursacht.



Bei hohen Zinsversprechungen vorsichtig sein

Wir befinden uns derzeit in einer Niedrigzinsphase. Der alte Gedanke, dass Geld sich ab einer ausreichenden Summe von selbst vermehren kann, ist daher leider überholt. Im Gegenteil: Heute liegt das Geld nicht nur bei Banken, ohne durch Zinsen an Wert zu gewinnen - heute fordern die Kreditinstitute sogar Zinsen von ihren Einlegern.



Wer das im Hinterkopf hat, erkennt schnell, dass Angebote mit hohen versprochenen Zinsen mit Vorsicht zu genießen sind. Keine Bank kann es sich derzeit leisten, hohe Zinsen an Einleger auszubezahlen, da auch sie auf den Leitzins angewiesen sind. Werben Anbieter mit hohen Zinsversprechungen um einen, sollte man sich die Zeit nehmen, die Vertragsklauseln sorgfältig durchzulesen. Handelt es sich um hohe Einlagebeträge, tut man sogar gut daran, sich den fachmännischen Rat eines Vermögensberaters zu holen.



