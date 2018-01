Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Moventum gehen davon aus, dass die globalen Aktienmärkte auch in diesem Jahr vom anhaltenden Wirtschaftswachstum profitieren werden.Moventum fokussiere seine Anlage für das erste Quartal 2018 auf europäische Aktien, die Emerging Markets und Japan. "Unter aktuellen Prämissen sind vor allem die Emerging Markets und Japan günstig bewertet", so Gerlinger. Schwellenländer würden neben der positiven konjunkturellen Entwicklung vom niedrigeren US-Dollar und den sich erholenden Rohstoffpreisen profitieren. Japanische Unternehmen hätten zudem in den vergangenen Jahren gelernt, sich in einem Umfeld niedrigen Wirtschaftswachstums effizient aufzustellen. Außerdem würden sie heute eine deutlich aktionärsfreundlichere Politik in Form von mehr Transparenz, höheren Dividenden und Aktienrückkäufen als früher verfolgen.In Europa behalte Moventum die starke Aktiengewichtung unverändert bei - wobei Eurolandaktien übergewichtet und UK-Aktien, wegen des erwarteten Brexit-Dämpfers, deutlich untergewichtet seien. US-amerikanische Aktien würden zwar von den geplanten Steuererleichterungen profitieren: "In Amerika rechnen wir mit einem zusätzlichen jährlichen Wachstumsimpuls von 0,3 bis 0,5 Prozent, sollte die Steuersenkung greifen", so Gerlinger. Dennoch baue Moventum in seinen Strategien das US-Engagement ab: "Wir halten die US-Wirtschaft zwar für aussichtsreich, erachten US-Aktien jedoch für hoch bewertet", erkläre Gerlinger. (17.01.2018/ac/a/m)