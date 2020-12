Wie geht es weiter mit Amazon: Lohnt sich der Kauf von Amazon Aktien jetzt überhaupt noch?

Auch in Zukunft wird bei Amazon weiterhin ordentlich bergauf gehen. Nicht nur, dass sich Bezos ein cleveres Geschäftsmodell ausgedacht hat, mit dem er jeden anderen Anbieter um eine geringe Summe im Produktpreis unterbieten kann. Auf Amazon wird das Publizieren eigener Bücher für unbekannte Autoren vereinfacht angeboten. Die Rechte für die Werke werden dabei an Amazon übertragen und unter der ISBN-Nummer des Amazon Buchverlags veröffentlicht. Eine Qualitätskontrolle des Inhalts, wie sie bei anderen Großverlagen und Herausgebern üblich ist, findet dabei bei Amazon nicht statt. Der Verkaufspreis eines einzelnen Buches ist überaus gering, damit es möglichst viele Leute kaufen. Die Tantiemen für die Self-Publisher sind ein Witz, aber bei Amazon macht auch in diesem Sektor einfach die Masse Kasse! Durch den Aufbau von immer mehr Logistikzentren in ganz Deutschland könnten Amazon Aktien schon bald noch einmal ordentlich an Wert gewinnen. Eine Investition macht sich spätestens dann bezahlt, wenn Amazon damit beginnt, die gekauften Waren mit eigenen Drohnen zu versenden, anstatt wie bisher noch auf die Servicedienstleistung der Deutschen Post zurückzugreifen.



Amazon weiter auf Erfolgskurs: Lieferung binnen weniger Stunden bereits 2020 möglich!

Ein weiterer Schachzug von Bezos, der Investoren und Aktionären bereits 2020 satte Gewinne mit der Amazon Aktie beschert hat, ist der neue Service einer Auslieferung der bestellten Artikel binnen weniger Stunden. Bislang müssen dafür noch diverse Bedingungen erfüllt sein, vor allem aber wird auch ein Amazon Premiumkonto benötigt, um seine Waren bereits eine Stunde nach der Bestellung bequem mit der Post nach Hause geliefert zu bekommen. Ist es Ihnen einmal aufgefallen, wie viele Postboten und Postautos gerade zu Zeiten von Cybermonday oder Black Friday auf den Straßen unterwegs sind? Mit dem neuen Unternehmen von vor 23 Jahren und einem damals noch jugendlich anmutenden Jeff Bezos hat Amazon heute nur noch wenig zu tun. Mittlerweile wird das Privatvermögen des Amazon Inhabers auf mehr als 180 Milliarden US-Dollar geschätzt, womit Bezos seit November 2020 als reichster Mann der Welt bezeichnet wird.



Damit löst er Bernard Arnault ab, dem Gründer der beliebten Sektmarke Moët & Chandon. Bill Gates, der mit seiner Erfindung des Windows-Betriebssystems über viele Jahre die Charts der weltweiten Top-Verdiener angeführt hat, befindet sich im weltweiten Vergleich nur noch auf Platz 3, dicht gefolgt von Mark Zuckerberg, der immer mehr der genutzten Kommunikationsdienste aufkauft. So gehören ihm mittlerweile nicht nur Facebook und WhatsApp, sondern auch Instagram und Oculus VR, wobei es sich um einen Hersteller von VR-Brillen und sonstigem Zubehör für die virtuelle Realität von morgen handelt.



Wo kann ich Aktien von Amazon und anderen amerikanischen Großkonzernen kaufen?

In der Regel wird ein Broker benötigt, um mit Aktien handeln zu können. Es gibt mittlerweile aber auch diverse Apps und Anwendungen für den Computer, mit denen jeder Laie an der Börse mitmischen kann. Dadurch ergeben sich für Insider und Börsenkenner unvorhersehbare Schwankungen und treibt die einzelnen Aktienkurse in die Höhe. Wer ernsthaft in Aktien investieren möchte, und nicht nur eine unterhaltsame Abendbeschäftigung mit kleinem Budget sucht, sollte sich aber unserer Meinung nach lieber einen erfahrenen Broker halten und einen kleinen Teil der Investitionssumme in jedem Fall auch in mündelsichere Fonds investieren, wohingegen ein kalkulierter Einsatz auf rasch wachsende Branchen ebenfalls lukrativ ist, wenn diese auch Krisenzeiten wie die aktuelle weltweite Pandemie mit einem ordentlichen Zugewinn überstehen. (16.12.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die weltweit immer noch grassierende Corona Epidemie hat sich auf die meisten Branchen und Unternehmen verheerend ausgewirkt. Gerade gastronomische Betriebe und die Tourismusbranche haben unter den ständig wiederkehrenden Lockdowns so sehr gelitten, dass sie allein durch immer neue Gelder vom Staat erhalten werden konnten. Dabei es aber in der Corona-Pandemie auch Gewinner, zu denen ganz klar die großen Onlinehändler zählen. Allen voran ist in diesem Bezug sicher das amerikanische Großunternehmen Amazon zu nennen, welches seit einigen Jahren beim Internethandel auf der Überholspur rangiert. Wer jetzt selbst mit auf den fahrenden Zug aufspringen möchte und von den zukünftigen Umsätzen des Unternehmens profitieren möchte, muss aber lange keine Broker-Ausbildung durchlaufen, um Amazon Aktien zu kaufen . Bereits seit dem Jahr 2000 ist die Firma rund um Inhaber Jeff Bezos an der Börse notiert und seitdem einen beispielhaften Höhenflug aufs Parkett gelegt. Wer gleich zum Börsenstart mit einem kleinen Budget von 2.000 Euro in die Amazon Aktien investiert hätte, könnte sich heute über einen satten Gewinn von 3,5 Millionen Dollar freuen!