Mit dabei sei unter anderem der Düngemittel-Hersteller Mosaic (ISIN US61945C1036/ WKN A1JFWK). Während einer Preis-Rally habe der Kurs der Aktie um durchschnittlich 11,3 Prozent zu, habe es geheißen. Dieses Jahr sei die Aktie bereits deutlich stärker gestiegen. Ähnlich sehe das Bild beim Düngemittel-Hersteller CF Industries (ISIN US1252691001/ WKN A0ES9N) aus.



Auch der Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen, Deere (ISIN US2441991054/ WKN 850866), könne in der Regel zumindest moderate 5,6 Prozent in einer Phase wie jetzt steigen. Charttechnisch sehe die Aktie gerade spannend aus.



Der Artikel sei am Freitagabend (4. März) veröffentlicht worden. Am Montagvormittag sei der Weizen-Future in Paris um elf Prozent gestiegen und habe damit seit Jahresbeginn nahezu 50 Prozent zugelegt.



Für Momentum-Trader könnten die Aktien interessant sein. Anleger sollten sich allerdings bewusst sein, dass sie indirekt auf steigende Nahrungsmittelpreise oder gar eine Lebensmittelkrise spekulieren würden. Dazu komme: Erfahrungsgemäß seien solche Preisspitzen nicht von Dauer.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im Zusammenhang mit der Ukraine ist bisweilen die Rede von "Europas Kornkammer", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Kein Wunder also, dass seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Lebensmittelbereich die Kurse teilweise durch die Decke gehen würden. Der Preis für Weizen sei an den Börsen auf Rekordniveau gestiegen. Einige Aktien könnten zu den Gewinnern gehören.Grundsätzlich seien in so einem Umfeld natürlich Agraraktien interessant. CNBC habe diese Woche berichtet, welche Kurse in der Vergangenheit von Preisanstiegen hätten profitieren können - und sich auch derzeit vielversprechend entwickeln würden.