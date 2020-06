Die Politiker seien geneigt, ihre Volkswirtschaften wieder zu öffnen und zu unterstützen, daher würden sie wahrscheinlich weniger drakonische Maßnahmen (z. B. obligatorische Masken in der Öffentlichkeit) anstelle von landesweiten Abschottungen ergreifen, um einen potenziellen Virusausbruch zu verlangsamen.



Trotz Powells verhaltener Worte habe er auch deutlich gemacht, dass die US-Notenbank bereit sei, die Wirtschaft weiterhin mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen und potenzielle neue zu prüfen. Die EZB habe auch ihre akkommodierende Haltung der Vorwoche bestätigt, wodurch der Kreditfluss in zwei der größten Volkswirtschaften der Welt fortgesetzt werde. In der Zwischenzeit hätten sich die Makrodaten weiter verbessert: Der Global Growth Nowcaster sei zwar immer noch schwach, habe sich aber nach oben bewegt, und der damit verbundene Diffusionsindex weise nun auf eine Verbesserung der meisten Daten hin.



Der US-Jobbericht von letzter Woche habe weniger Erst- und Folgeanträge auf Unterstützung als in der Woche zuvor gezeigt, was darauf hindeute, dass der US-Arbeitsmarkt sich allmählich erhole. Am Freitag sei auch die Umfrage der University of Michigan zur Verbraucherstimmung von 72,3 im vergangenen Monat auf 78,9 gestiegen (und habe damit über der Konsensschätzung von 75 gelegen). Wichtig sei, dass sich sowohl die Umfragen zur aktuellen Lage als auch zu den Erwartungen im Laufe des Monats verbessert und den Konsens übertroffen hätten.



Die Experten würden bei Growth Assets aus den Gründen, die sie vor kurzem mitgeteilt hätten, konstruktiv bleiben: Sie würden die frühen Phasen einer Verbesserung der Makroökonomie sehen, unterstützt von Zentralbanken, die bereit seien, "alles zu tun, was nötig ist". Zudem scheine die Epidemie nun auch in den größten Volkswirtschaften der Welt ihr stärkstes Ausmaß hinter sich zu haben. Die pessimistische Anlegerstimmung deute auf Raum für zusätzliche Kursgewinne hin, während die Bewertungen im Rahmen einer raschen Erholung, ähnlich wie bei einer Naturkatastrophe, oder im Vergleich zu den Anleiherenditen, nicht so hoch erscheinen würden.



Diese konstruktive Ansicht spreche für eine Ausrichtung auf wachstumsbezogene Anlagen, einen Abbau von Short-Engagements in Sachwerten und eine Reduzierung defensiver Positionen wie Staatsanleihen. Diese positive Sichtweise würde durch eine tatsächliche, anhaltende zweite Welle von Virusinfektionen widerlegt werden, insbesondere, wenn diese die Krankenhauskapazitäten so stark belasten würden, dass erneut Sperren ausgelöst werden müssten. Auch ohne so ein Szenario könnte die mangelnde Kaufbereitschaft von Unternehmen oder Haushalten die Wirtschaft beeinträchtigen. In einem solchen Szenario würde die Erholung sehr viel langsamer verlaufen, was wiederum die Aktienbewertungen infrage stelle, da es einige Jahre dauern würde, bis Umsatz und Gewinne ihren Höchststand wieder erreichen würden.



Es sei auch wichtig, sich die sinkenden Zustimmungszahlen für US-Präsident Trump vor Augen zu halten, da die Proteste nach der Ermordung von George Floyd landesweit mit der Unterstützung von fast 75% der Amerikaner anhalten würden, wie aus einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Washington Post hervorgehe. Trumps Reaktion sei auch nicht gut angekommen. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Pew Research Center hätten nur 37% der Amerikaner angegeben, dass er als Antwort auf die Proteste die richtige Botschaft übermittelt habe.



Der Online-Wettanbieter PredictIt prognostiziere nun, dass die Demokraten nach der Wahl im November die Präsidentschaft, den Senat und das Repräsentantenhaus kontrollieren würden. In einem solchen Szenario wäre eine Aufhebung der Körperschaftssteuersenkung wahrscheinlich, was die Aktienkurse in den USA in Gefahr bringen würde. Die Experten würden zwar nicht davon ausgehen, dass dieses Risiko in naher Zukunft eintreten werde, aber sie würden es genau verfolgen, da es sich direkt auf die Unternehmensgewinne auswirken würde.



Aus diesen Gründen würden die Experten ihre positive Sicht auf wachstumsbezogene Anlagen durch Absicherungen ergänzen, hauptsächlich durch Optionen, die darauf abzielen würden, einen Schutz nach unten zu bieten und ihrem Renditeprofil Konvexität zu verleihen. (17.06.2020/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Nach fast drei Monaten solider Kursgewinne, die die Märkte fast wieder auf (oder über, wie im Fall des NASDAQ 100) ihre Vorkrisenhöchststände brachten, gab es letzte Woche eine deutliche Korrektur, so Salman Baig, Multi-Asset-Manager beim Vermögensverwalter Unigestion.Der MSCI All Country World-Index habe die Woche mit einem Minus von 4,1% beendet, der S&P 500 sei um 4,7% gefallen, der EURO STOXX 50 um 6,8% und der MSCI Emerging Markets-Index um 1,5%. Der VIX-Index habe die Woche bei 36 Punkten gegenüber 25 Punkten in der Vorwoche geschlossen, die Spreads für hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Nordamerika hätten sich um fast 75 Basispunkte ausgeweitet, während der Bloomberg Energy Subindex um 6% nachgegeben habe. Anleihen hätten etwas geholfen und die Woche leicht im Plus beendet, wobei der Barclays Global Aggregate-Index um 70 Basispunkte zugelegt habe. Gold habe mit einem Plus von über 3% gegenüber dem USD mehr Schutz geliefert, während der Schweizer Franken gegenüber dem Euro um 1,7% gestiegen sei.Diese Marktbewegungen würden weitgehend die FOMC-Sitzung und die anschließende Pressekonferenz vom vergangenen Mittwoch sowie die jüngsten Zahlen steigender Coronavirus-Fälle widerspiegeln. Tatsächlich sei der S&P 500 bei der Bekanntgabe des FED-Statements am Mittwoch zunächst um ein Prozent angestiegen, als Investoren die weiterhin akkommodierende Haltung und den Plan der FED begrüßt hätten, den Kauf von Anlagen in den kommenden Monaten zumindest im derzeitigen Tempo beizubehalten. Während seiner Pressekonferenz habe FED-Chairman Jerome Powell jedoch die bevorstehenden Herausforderungen betont und bemerkt, dass der Arbeitsmarkt-Bericht vom Mai zwar eine "willkommene Überraschung" sei, die Erholung jedoch Zeit brauchen werde. Es überrasche nicht, dass der S&P 500 im Laufe der Pressekonferenz all seine Kursgewinne wieder abgegeben habe.In der vergangenen Woche sei zudem über eine Zunahme neuer Coronavirus-Fälle berichtet worden, insbesondere in den Ländern, die derzeit den Lockdown beenden würden. Ein Großteil der Aufmerksamkeit habe sich auf die USA gerichtet, wo die Gesamtzahl der bestätigten Fälle inzwischen zwei Millionen überschritten habe und die Erwartungen einer bevorstehenden zweiten Welle an neuen Fällen gestiegen seien. Staaten, die relativ geringe Fallzahlen zu verzeichnen gehabt hätten, wie zum Beispiel Arizona und Texas, würden auf eine sich beschleunigende Ansteckung hindeuten. Es sei wichtig, diese Zahlen in einen Zusammenhang zu stellen:Zwar nehme die Zahl der bestätigten Fälle weiter zu, doch müsse darauf hingewiesen werden, dass die USA die Tests weiterhin intensivieren würden. In der Tat sei das Verhältnis der bestätigten Fälle zu den getesteten Personen rückläufig, was andeute, dass die größere Zahl der bestätigten Fälle nicht unbedingt auf ein Scheitern der Social-Distancing-Maßnahmen oder der wirtschaftlichen Wiedereröffnung hinweise, sondern einfach darauf, dass mehr Personen getestet würden.