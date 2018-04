Wien (www.aktiencheck.de) - Ein weiterer Anstieg der Anleiherenditen hat die Aktienkurse an der Wall Street auf Talfahrt geschickt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Ölmarkt hätten die Preise ebenfalls die anfänglichen Gewinne abgegeben, zumal der französische Präsident Macron US-Präsident Trump zum Einlenken in Bezug auf das Iran-Abkommen bewegt haben dürfte.Gemäß den aktuellen Futures-Indikationen sei an den wichtigen europäischen Handelsplätzen von einer negativen Börseneröffnung auszugehen. (25.04.2018/ac/a/m)