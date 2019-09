Zum Wochenbeginn seien die Industriedaten aus China hervorzuheben. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, würden jedoch insgesamt ein gemischtes Signal senden. Während der private Caixin-EMI für das Verarbeitende Gewerbe im September von 50,4 auf 51,4 Punkte gestiegen sei, bleibe der offizielle EMI mit einem Anstieg von 49,5 auf 49,8 Punkte im Kontraktionsbereich. Der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite hätten jeweils um die 1% an Wert verloren. Die chinesischen Aktienmärkte würden für den Rest der Woche geschlossen bleiben, da die Volksrepublik China 70 Jahre Staatsgründung feiere.



EUR/USD habe am Freitag ein 28-Monatstief ausgebildet, habe sich jedoch am Nachmittag etwas fangen können. Schwache US-Daten zu Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen hätten einen weiteren Ausverkauf abwehren können, wobei die Erholung sehr bescheiden ausgefallen sei. Da die Aussichten für die Eurozone düster bleiben würden und der USD von der politischen Unsicherheit sowie dem Handelsstreit zwischen den USA und China profitiere, werde der Kurs am Montag erneut gen Süden gedrückt. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere EUR/USD mit 1,0920 in der Nähe der jüngsten Tiefs, sodass technisch gesehen weitere Rückgänge folgen könnten. Die Inflationsdaten aus Deutschland um 14:00 Uhr könnten über Rückgang oder Bodenbildung entscheiden.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verringere am Montag den Abstand zu seinen Hochs der Rally seit Mitte August. Die Anstiege seien bislang recht überschaubar, doch solange der Kurs nicht wieder unter die Marke von 12.300 Punkten rutsche, bestehe die Chance auf eine Fortsetzung des Trends in Richtung 12.500 Punkte. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 12.365 Punkten. (30.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street beendete die Sitzung am Freitag mit einem Verlust, nachdem Sorgen zu weitreichenden Beschränkungen für US-amerikanische und chinesische Kapitalmarktanlagen auftauchten, so die Experten von XTB.In einigen Berichten habe es geheißen, dass Washington u.a. in Erwägung ziehen solle, chinesische Unternehmen von den US-Börsen zu nehmen. Das US-Finanzministerium habe diese Enthüllungen am Wochenende zurückgewiesen und gesagt, dass es derzeit keine Pläne für solch ein Vorgehen gebe. Anleger seien besorgt, dass eine Ausweitung des Handelsstreits die globale Wirtschaft in eine Rezession führen könnte. China habe eine "ruhige und rationale" Lösung gefordert, um den fortlaufenden Handelskonflikt mit den USA zu lösen. Für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) bleibe das Allzeithoch trotz zahlreicher Annäherungsversuche in diesem Monat unüberwindbar, und der tiefere Schlusskurs in der Vorwoche ("Bearish-Engulfing") deute auf mehr Abwärtsdruck hin.