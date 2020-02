Börsenplätze Weibo-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Weibo-Aktie:

39,80 EUR +1,53% (26.02.2020, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:

38,30 EUR -4,01% (26.02.2020, 18:23)



NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

41,85 USD -3,53% (26.02.2020, 18:27)



ISIN Weibo-Aktie:

US9485961018



WKN Weibo-Aktie:

A110V7



Ticker-Symbol Weibo-Aktie Deutschland:

2WBA



NASDAQ Ticker-Symbol Weibo-Aktie:

WB



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine führende Social-Media-Plattform in China. Jeder Nutzer kann Inhalte teilen und Multimedia-Content anhängen. Die User können sich gegenseitig folgen und Inhalte kommentieren. Die Plattform dient außerdem als Werbeplattform, über die Unternehmen ein breites Marketingangebot nutzen können. Demographische Daten, Userkontakte, Interessen und Nutzerverhalten ermöglichen Werbekunden dabei ein personalisiertes Marketing. (26.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen Microblogging-Dienstes Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das chinesische Twitter-Äquivalent Weibo habe schlechte Quartalszahlen gemeldet. Beim Gewinn pro Aktie habe man die Erwartungen für das Jahresendquartal 2019 zwar noch übertreffen können, der Umsatz sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das drücke die Aktie heute rund 2 Prozent ins Minus.Ähnlich wie Twitter, das die Erwartungen ebenfalls nicht habe erfüllen können, aber mit steigenden Nutzerzahlen gepunktet habe, vermelde Weibo ähnliche Quartalsergebnisse. Der Gewinn pro Aktie liege bei 0,77 Dollar und damit 0,05 Dollar über den Erwartungen. Beim Quartalsumsatz liege das chinesische Unternehmen aber mit 468,15 Millionen Dollar 1,84 Millionen Dollar hinter den Erwartungen (Minus 2,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum).Bei den Werbeeinnahmen sehe es ähnlich düster aus: Sie seien um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 405,9 Millionen Dollar zurückgegangen. Dafür hätten 54 Millionen Nutzer hinzugewonnen werden können. Der Dienst zähle nun 516 Millionen monatlich aktive User (MAU) - davon seien 94 Prozent mobil unterwegs.Für das Gesamtjahr sehe es bei Weibo etwas besser aus. Mit Nettoumsätzen in Höhe von 1,77 Milliarden Dollar hätten drei Prozent mehr erlöst werden können als im Vorjahr. Die Werbeumsätze seien im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn betrage 637,5 Millionen Dollar (2,78 Dollar pro Aktie). 2018 habe der Gewinn noch bei 624,2 Millionen Dollar (2,73 Dollar pro Aktie) gelegen. Dieses Wachstum reiche jedoch nicht aus, um die Investoren zu überzeugen.Die Aktie des chinesischen Mikrobloggingdienstes befinde sich charttechnisch in einem volatilen Abwärtstrend. Und so schnell werde sich das wohl auch nicht ändern. Für Weibo räche sich nun die einseitige Ausrichtung auf den digitalen Werbemarkt, denn hier würden Firmen bei konjunkturellen Schwächen wie wegen des Coronavirus in der Regel zuerst sparen.Der Kurs nähere sich wieder dem vom "Aktionär" empfohlenen Stopp bei 35 Euro. Hier gilt es, das Weibo-Papier zu beobachten und sich bereit zu halten, um rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link