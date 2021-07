Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:

48,70 EUR +6,56% (06.07.2021, 18:06)



NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

57,80 USD +6,43% (06.07.2021, 18:08)



ISIN Weibo-Aktie:

US9485961018



WKN Weibo-Aktie:

A110V7



Ticker-Symbol Weibo-Aktie Deutschland:

2WBA



NASDAQ Ticker-Symbol Weibo-Aktie:

WB



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine führende Social-Media-Plattform in China. Jeder Nutzer kann Inhalte teilen und Multimedia-Content anhängen. Die User können sich gegenseitig folgen und Inhalte kommentieren. Die Plattform dient außerdem als Werbeplattform, über die Unternehmen ein breites Marketingangebot nutzen können. Demographische Daten, Userkontakte, Interessen und Nutzerverhalten ermöglichen Werbekunden dabei ein personalisiertes Marketing. (06.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kurz vor US-Börsenstart habe eine Meldung des Nachrichtendienstes Reuters für einen massiven Kurssprung bei der Weibo-Aktie gesorgt. Insidern zufolge befinde sich der Vorstand Charles Chao in Gesprächen, um den chinesischen Konzern von der Börse zu nehmen. Inzwischen habe sich allerdings einiges getan.Laut Reuters arbeite Chao, dessen Holdinggesellschaft New Wave der größte Anteilseigner von Weibo sei, mit einem staatlichen Unternehmen mit Sitz in Shanghai zusammen, um ein Konsortium für den Deal - welcher ein Volumen von rund 20 Mrd. USD umfassen würde - zu bilden. Um Weibo zu privatisieren, würde Aktionären 90 bis 100 USD pro Aktie geboten werden. Dies entspräche einem Aufschlag von 80 bis 100%. Vorbörslich habe die Weibo-Aktie daher einen enormen Kurssprung nach oben gemacht. Der Nachrichtendienst stütze sich bei dieser Behauptung auf die Aussagen von drei anonymen Quellen.Chao habe sich aber bereits zu Wort gemeldet und diese Behauptung dementiert. Er habe nach eigenen Aussagen mit niemandem über eine Privatisierung von Weibo gesprochen.