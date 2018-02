Frankfurt-Aktienkurs Weibo-Aktie:

110,11 EUR +5,76% (14.02.2018, 16:52)



Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:

111,00 EUR +5,59% (14.02.2018, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

137,55 USD +6,09% (14.02.2018, 17:07)



ISIN Weibo-Aktie:

US9485961018



WKN Weibo-Aktie:

A110V7



Ticker-Symbol Weibo-Aktie Deutschland:

2WBA



NASDAQ Ticker-Symbol Weibo-Aktie:

WB



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine in China beheimatete Social Media-Plattform. Der Kurznachrichtendienst gleiche in vielfacher Hinsicht dem US-amerikanischen Pendant Twitter. Nach eigenen Angaben zählt Sina Weibo mehr als 130 Mio. aktive Nutzer. (14.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse von Analyst Gregory Zhao von Barclays:Gregory Zhao, Aktienanalyst von Barclays, rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien von Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB).Die solide Q1-Guidance von Weibo Corp. sehen die Barclays-Analysten als gute Grundlage für das Wachstum in 2018 an.Das Wachstum der Nutzer des mobilen Internets in China beginne sich zwar abzuschwächen. Die Nutzungsdauer des Weibo-Angebots habe sich aber in Q4/17 ausgedehnt.Analyst Gregory Zhao hebt das Kursziel für die Weibo-Aktie von 135,00 auf 150,00 USD an. Der Titel bleibe unter den Mid Caps des chinesischen Internetsektors weiterhin ein Anlagefavoriten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Weibo-Aktie: