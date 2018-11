Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:

Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine in China beheimatete Social Media-Plattform. Der Kurznachrichtendienst gleiche in vielfacher Hinsicht dem US-amerikanischen Pendant Twitter. Nach eigenen Angaben zählt Sina Weibo mehr als 130 Mio. aktive Nutzer. (29.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse von Analystin Fawne Jiang von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Fawne Jiang, Analystin von Benchmark Company, ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB).Nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen passen die Analysten von Benchmark Company ihre Gewinnprognosen für Weibo Corp. an eine strengere staatliche Regulierung und ein gedämpftes konjunkturelles Umfeld in China an. Der regulatorische Gegenwind betreffe vor allem den Gaming-Sektor.Nichtsdestotrotz bleibt die Analystin Fawne Jiang hinsichtlich des Wachstums der Nutzerzahlen und des Traffics positiv gestimmt. Das Management von Weibo wolle die Produkte und das Inhalte-Ökosystem weiter verbessern.In ihrer Weibo-Aktienanalyse halten die Analysten von Benchmark Company am "buy"-Votum fest, reduzieren aber das Kursziel von 100,00 auf 81,00 USD.Börsenplätze Weibo-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Weibo-Aktie:51,10 EUR -4,89% (29.11.2018, 17:00)