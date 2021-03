Klar besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten hätten gestern nicht die Sorgen der Investoren geschürt, dass die US-Notenbank ihre unterstützende Geldpolitik schneller als erwartet zurückfahren werde, sondern seien viel mehr als Zeichen der einsetzenden Erholung freundlich begrüßt worden. Geholfen habe hier sicher auch, dass die FED ihre weitere Unterstützung trotz Wirtschaftserholung jüngst vielfach betont habe. Laut Powell solle nur sehr vorsichtig und mit großer Transparenz und auch nur nach einer fast vollständigen Erholung der Wirtschaft die geldpolitische Unterstützung für die Märkte zurückgefahren werden.



Auch die Aktienmärkte Asiens würden sich heute Morgen durch die Bank mit Zugewinnen präsentieren. Damit würden die Börsen den positiven Vorgaben der Wall Street folgen, wo gute Wirtschaftsdaten für Aufschläge gesorgt hätten. Im Fokus der Anleger stünden aber vor allem auch die US-chinesischen Beziehungen - und hier habe gestern US-Präsident Joe Biden in einer Pressekonferenz gesagt, dass er keine "Konfrontation" mit China suche. Insbesondere die chinesischen Aktienmärkte hätten dies mit deutlichen Anstiegen von über zwei Prozent quittiert.



Die Ölpreise seien gestern wieder deutlich auf Talfahrt gegangen. Die Blockade des Suez-Kanals dürfte keine großen Auswirkungen auf die Ölversorgung haben und die bevorstehenden neuen Wirtschaftsrestriktionen in vielen Ländern würden die Befürchtungen von einer erneut schwächeren Nachfrage schüren. Heute Morgen würden sich die Ölpreise aber wieder etwas fester präsentieren, was ganz klar der freundlicheren Stimmung geschuldet sei. Der Goldpreis sei gestern ebenfalls wenig gesucht gewesen und präsentiere sich aktuell nahezu unverändert.



Für den europäischen Handelsauftakt würden sowohl die US-Futures als auch deren europäische Pendants auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. (26.03.2021/ac/a/m)





Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe somit gut behauptet nahezu 200 Punkte über seinem Tagestief leicht im Plus geschlossen und auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe sich mit der zweiten Nachkomma-Stelle ins grüne Terrain gekämpft. Gegenwind habe es abseits der Pandemie-Risiken aber auch von der Retourkutsche Chinas gegeben: Nach der Verhängung von EU-Sanktionen und der Kritik in Bezug auf die Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren und andere Minderheiten habe China eine Negativ-Kampagne gegen westliche Unternehmen gestartet. Nichtsdestotrotz hätten die Anleger in Europa neuen Mut gefasst und die entstandene Schwächephase genutzt, um sich neu zu positionieren. Besonders gefragt gewesen seien auch gestern wieder die Autotitel, wobei insbesondere die Aktien von VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) mit einem deutlichen Kurszuwachs hervorgestochen hätten und die anderen Produzenten ebenfalls mit ins Schlepptau genommen hätten. Getragen worden sei die Trendumkehr der europäischen Aktienindices aber vor allem auch vom Weckruf der Wall Street.