Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (30.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) unter die Lupe.Der Recycling-Spezialist habe ein solides zweites Quartalsergebnis eingefahren. Größere Überraschungen seien bei Waste Management (WM) ausgeblieben. Umsatz- und Gewinnerwartungen hätten übertroffen werden können. Dennoch bleibe die Zahlenvorlage nicht ohne Makel.Im zweiten Quartal habe WM insgesamt einen Umsatz von 3,56 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Analysten hätten nur mit 3,54 Milliarden Dollar gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahrjahresquartal entspreche das einem Rückgang von knapp zehn Prozent.Der bereinigte Gewinn je Aktie habe bei 0,88 Dollar und damit rund 20 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Analysten hätten einen Gewinn von 0,81 Dollar pro Papier prognostiziert.Die Zahlenvorlage komme an der Börse nicht sonderlich gut an, die Aktie gebe im schwachen Gesamtmarkt leicht nach.WM überzeuge mit einem krisenfesten Geschäftsmodell. Zwar würden Umsatz und Gewinn sinken, aber nicht exorbitant. Seit dem Corona-Tief Mitte März habe die Aktie rund 25 Prozent zulegen können. Bis zum Allzeithoch habe die Aktie noch immer ein Kurspotenzial von rund 15 Prozent. Mit einem KGV von 29 sei die Aktie im Vergleich zur Peergroup günstig bewertet. Casella (KGV: 98) und Waste Connections (KGV:41) seien deutlich teurer. Für "Der Aktionär" bleibt die Waste-Management-Aktie daher ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link