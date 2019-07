Börsenplätze Waste Management-Aktie:



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (03.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Welt ersticke im Müll, das schmutzige Geschäft mit der Entsorgung und dem Recycling boome rund um den Globus. Zumal sich immer mehr Länder weigern würden, Müll zu importieren. So habe Malaysia vor Kurzem 3.000 Tonnen unverwertbaren Müll an westliche Länder zurückgeschickt. Gerade das Geschäft bei nordamerikanischen Abfallentsorgern und Recycling-Spezialisten brumme. Der Grund: Die US-Abfallexporte nach Asien seien seit 2015 massiv eingebrochen.Waste Management markiere nahezu täglich neue Rekordstände und das unabhängig von Konjunktursorgen und Handelskrieg, die die Börsen in Atem halten würden. Der größte Abfallentsorger in den USA profitiere vom ungebrochenen Müll-Boom dank der starken Marktstellung. Und Waste Management fasse frisches Wachstum ins Auge: Mit der geplanten Übernahme von Advanced Disposal Services würden die Amerikaner weiter zulegen wollen. Waste Management lege dafür 4,9 Milliarden Dollar (inklusive 1,9 Milliarden Dollar) auf den Tisch, der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal 2020 erwartet.Zuletzt habe Waste Management zudem mit den Langfristzielen auf einem Investorentag überzeugt. Bis 2021 plane der Abfallentsorger, die Umsätze zwischen vier und sechs Prozent zu steigern. Beim EBITDA und Free Cash Flow peile Waste Management Steigerungen von fünf bis sieben Prozent an. Dabei handle es sich jedoch um ein Basisszenario. Schaffe es Waste Management, die laufenden Kosten zu senken, sollte ergebnisseitig Luft nach oben bestehen. Bei Schwäche bleibe die Aktie ein klarer Langfristkauf.Die Müllindustrie in Nordamerika boome, das lasse sich an den Kursen von Waste Management respektive Waste Connections ablesen.Beide Aktien bleiben bei Schwäche ein klarer Langfrist-Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link