Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) unter die Lupe.China, Indonesien und Co: Asien weigere sich immer stärker, Müll von anderen Kontinenten aufzunehmen. Nun wolle auch Kambodscha Plastikmüll zurückschicken. Aus welchem Land die jüngsten 83 Container mit der unerwünschten Ladung stammen würden, werde noch untersucht, habe ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittwoch mitgeteilt. Dass Asien sukzessive die Schotten dicht mache und keinen Müll mehr wolle, wirke sich positiv auf amerikanische und europäische Recycling- respektive Müll-Spezialisten aus. Kein Wunder, dass Empfehlungen wie Waste Management von Rekord zu Rekord eilen würden.Ein Chart sage mehr als tausend Worte: Die Waste Management-Aktie kenne seit Monaten kein Halten mehr. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen!Müll-Aktien wie Waste Management stünden weiter hoch im Kurs bei den Anlegern. Angesichts der ausufernden Müll-Problematik in Asien sei diese Entwicklung nicht verwunderlich und könnte die Papiere weiter nach oben treiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2019)Börsenplätze Waste Management-Aktie: