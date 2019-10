Xetra-Aktienkurs WashTec-Aktie:

Kurzprofil WashTec AG :



Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten. (31.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - WashTec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Fahrzeugwaschanlagen WashTec AG (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) unter die Lupe.Vorstandswoche-Altfavorit WashTec durchlebe derzeit eine schwere Phase. Bereits zweimal habe Firmenchef Günter Blaschke in 2019 die Prognose nach unten anpassen müssen. Blaschke werde sich darüber sicherlich am meisten ärgern. Er sei sehr ehrgeizig und wolle zwingend Erfolg haben. Die Experten würden deshalb davon ausgehen, dass WashTec früher oder später wieder auf die Erfolgsspur zurückkehre. Vielleicht nicht in diesem Quartal; aber vielleicht schon im Q1 oder Q2 des nächsten Jahres. WashTec sei weiterhin ein sehr gutes Unternehmen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hatten ihre Aktien im Musterdepot zu deutlich höheren Kursen verkauft und sind nicht unglücklich, wenn sie eine tolle Aktie zu deutlich niedrigeren Kursen wieder zurückkaufen können. Traumhaft wären Kurse zwischen 30 und 35 Euro. Die Experten würden ein Gespräch mit dem Management planen und würden zeitnah wieder ausführlicher über das Unternehmen berichten. (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze WashTec-Aktie: