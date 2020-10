Börsenplätze WashTec-Aktie:



Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der WashTec AG unter die Offenlegungschwelle:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien des Herstellers von Fahrzeugwaschanlagen WashTec AG (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) an.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 28.10.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,57% auf 0,41% der Aktien der WashTec AG gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den WashTec AG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der WashTec AG: mindestens 0,41%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.