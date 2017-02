Tradegate-Aktienkurs WashTec-Aktie:

52,709 EUR ]0,49% (01.02.2017, 13:04)



ISIN WashTec-Aktie:

DE0007507501



WKN WashTec-Aktie:

750750



Ticker-Symbol WashTec-Aktie:

WSU



Kurzprofil WashTec AG :



Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten. (01.02.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - WashTec-Aktienanalyse von Analyst Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser:Aliaksandr Halitsa, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q4-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Herstellers von Fahrzeugwaschanlagen WashTec AG (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) von 51 auf 53 Euro.Das Augsburger Unternehmen habe im Schlussquartal 2016 stark abgeschnitten und die zuvor nach oben revidierten Umsatzziele erreicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die WashTec-Aktie sei aber wegen ihres Höhenflugs seit Juli 2016 bereits anspruchsvoll bewertet.Aliaksandr Halitsa, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die WashTec-Aktie bestätigt und das Kursziel von 51 auf 53 Euro angehoben. (Analyse vom 01.02.2017)