Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten. (31.01.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - WashTec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Fahrzeugwaschanlagen WashTec AG (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU).Bei WashTec würden die Geschäfte wie am Schnürchen laufen. Mit einem Aktienkurs von über 53 Euro handle das Papier erneut auf einem Rekordhoch. Allein im letzten Jahr habe sich die Aktie nochmals erneut fast verdoppeln können. In ihrem Musterdepot lägen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" inzwischen mit über 140% im Plus. Innerhalb von drei Jahren hätten sich die Anteilsscheine um gut 400 % verteuert. Der Chart entstamme aus dem Bilderbuch der Chartlehre.Aber nicht nur an der Börse würden die Augsburger neue Bestmarken feiern. Viel wichtiger: Operativ wachse das Unternehmen von Rekord zu Rekord. 2016 sei das bisher beste Jahr in der Firmengeschichte gewesen. Überall nur Pluszeichen! Finanzvorstand Rainer Springs zeige sich im Gespräch mit der Vorstandswoche mit der Entwicklung des Jahres 2016 sehr zufrieden. "Wir sind gut unterwegs und sind in allen Bereichen und Märkten gewachsen. Für die Erreichung unserer mittelfristigen Ziele sind wir heute bereits etwas weiter als ursprünglich gedacht."WashTec habe für 2016 die Wachstumsprognose von 3 bis 5% beim Umsatz im Herbst auf "mindestens" 7,5% Umsatzplus erhöht. Daraus errechne sich ein Umsatz von mindestens 366 Mio. Euro. Laut Springs resultiere das Wachstum sowohl aus Geschäften in Europa und den USA. "Die europäischen Märkte bereiten uns viel Freude, und in den USA sind wir bei den Großkunden gerade in der zweiten 2. Jahreshälfte in 2016 gut vorangekommen." Am stärksten sei das Wachstum prozentual natürlich in Asien; hier sei die Basis aber im Vergleich zu Europa und den USA noch relativ gering.WashTec sei zudem eine Cash-Maschine. Obwohl der Vorstand im Jahr 2016 sehr viel investiert habe, Capex könnte bei mehr als ca. 15 Mio. Euro liegen, würden die Aktienexperten mit einem starken Free Cashflow von bis zu 30 Mio. Euro rechnen. Die guten Ergebnisse und strammen Free Cashflows würden natürlich bei den Aktionären die Begierde auf üppige Dividenden wecken. Aufgrund der starken Bilanz seien hohe Ausschüttungen auch möglich. Grundsätzlich wolle WashTec zwischen 60 bis 80% der Gewinne an die Aktionäre auszahlen. Den Gewinn je Aktie für 2016 würden die Aktienexperten auf 2,15 Euro schätzen. Im Vorjahr wurseide eine Dividende von 1,70 Euro je Aktie ausbezahlt worden. Springs habe sich zur Dividende noch nicht konkret äußern wollen. "Wir werden wieder eine hohe Dividende ausschütten, und sie wird natürlich nicht geringer ausfallen als im Vorjahr." Eine Anhebung auf mindestens 1,80 Euro würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" für wahrscheinlich halten. Das würde einer attraktiven Dividendenrendite von mehr als 3% entsprechen.Im Jahr 2016 habe das Unternehmen massiv investiert. Vor allem auch in Personal, so dass die Kostenstruktur entsprechend gewachsen sei. Dieses Programm werde sich in dem Umfang nicht fortsetzen. Jeder steigende Umsatz in 2017 wirke sich dynamisch im Ergebnis aus. "Wir werden in 2017 eine unterproportionale Kostensteigerung sehen und daher unsere EBIT-Marge 2017 weiter steigern", sage Springs. Ein Anstieg auf eine EBIT-Marge von 12 bis 13% dürfte in diesem Jahr möglich sein. Zudem wolle WashTec in 2017 weiter wachsen. "Wir sehen momentan keine Wolken am Himmel und erwarten für dieses Jahr weiteres Wachstum." Per Ende September hätten die Augsburger einen sehr hohen Orderbestand gehabt, der auch zum Jahresende gut gefüllt gewesen sei. Das Unternehmen dürfte im Startquartal kräftig wachsen. Für das Gesamtjahr 2017 sollte sich der Umsatz konservativ um mindestens 5% steigern. Springs rechne mit Zuwächsen aus allen Regionen und insbesondere im Neumaschinen- und Chemiegeschäft.An der Börse werde WashTec inzwischen mit rund 750 Mio. Euro kapitalisiert. Laut früheren Aussagen sollte die Firma pro Jahr im Schnitt um 3 bis 5% wachsen. Das dürften nunmehr eher 5% plus X sein. Beim Margenpotenzial iseist indes noch längst nicht Schluss. Es sei aufgrund der Fixkostendegression durchaus möglich, dass sich die EBIT-Marge pro Jahr um ca. 1% verbessere. Die meisten Analysten hätten die Margenentwicklung bisher noch nicht realisiert oder in ihre Prognose einkalkuliert. Für das Jahr 2017 würden die Aktienexperten den Gewinn je Aktie auf 2,50 Euro schätzen. Das entspreche einem KGV von 21 und werde sich auf 18 im Jahr 2018 reduzieren. Ein echtes Schnäppchen sei WashTec natürlich nicht mehr. Aber trotz immenser Kursentwicklung sei das Unternehmen nicht wirklich teuer. Das Wachstum, die mögliche Margensteigerung, die hohen Free Cashflows und die starke Bilanzqualität inklusive guter Dividenden, würden die Fortsetzung der imposanten Kursrally rechtfertigen.